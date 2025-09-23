Trump diz que Lula é um bom homem e fala sobre encontro semana que vem

Presidente americano falou em discurso na Assembleia Geral da ONU que Lula é "um bom homem"

Reuters

O presidente americano Donald Trump afirmou em discurso na Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira (23/9) que o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é "um bom homem" e disse que os dois mandatários devem se encontrar na semana que vem.

"Encontrei Lula, nos abraçamos e vamos nos reunir na semana que vem", afirmou Trump.