Trump diz que Lula é um bom homem e fala sobre encontro semana que vem

Trump diz que Lula é um bom homem e fala sobre encontro semana que vemPresidente americano falou em discurso na Assembleia Geral da ONU que Lula é "um bom homem"
O presidente americano Donald Trump afirmou em discurso na Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira (23/9) que o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é "um bom homem" e disse que os dois mandatários devem se encontrar na semana que vem.
"Encontrei Lula, nos abraçamos e vamos nos reunir na semana que vem", afirmou Trump.
(esta reportagem está em atualização; mais detalhes em breve)