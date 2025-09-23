Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que Lula é um bom homem e fala sobre encontro semana que vem
Agência BBC

Trump diz que Lula é um bom homem e fala sobre encontro semana que vem

Presidente americano falou em discurso na Assembleia Geral da ONU que Lula é "um bom homem"
Autor Marina Rossi - BBC News Brasil reporter
Autor
Marina Rossi - BBC News Brasil reporter Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Donald Trump.
Reuters

O presidente americano Donald Trump afirmou em discurso na Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira (23/9) que o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é "um bom homem" e disse que os dois mandatários devem se encontrar na semana que vem.

"Encontrei Lula, nos abraçamos e vamos nos reunir na semana que vem", afirmou Trump.

(esta reportagem está em atualização; mais detalhes em breve)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar