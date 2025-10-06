Flotilha: delegação brasileira será transferida para Jordânia

Ativistas de outros países também devem deixar a prisão no mesmo momento, entre eles integrantes das delegações da Argentina, Colômbia, África do Sul e Nova Zelândia. É estimado que os brasileiros cheguem à Jordânia por volta das 12:00 no horário local.

Todos os integrantes da delegação brasileira presos por Israel sairão da prisão de Ktzi’ot, no deserto de Neguev, a cerca de 30 quilômetros da fronteira com o Egito, na manhã desta terça-feira, 7, e serão transferidos para a Jordânia, conforme a organização Global Sumud Flotilla. A deputada Luizianne Lins (PT) e outras 12 pessoas fazem parte da delegação brasileira.

Segundo a organização, a Embaixada brasileira em Amã já está preparada para receber o grupo e prestar o

auxílio necessário, incluindo uma consulta médica para avaliar o estado de saúde de cada um.

Apesar da transferência, não há informações sobre como se dará a chegada dos 13 brasileiros ao país

após a chegada em Amã. Até o momento, o único membro da delegação brasileira deportado foi Nicolas Calabrese, que é um cidadão argentino-italiano residente no Brasil. Ele foi deportado com o auxílio da diplomacia italiana, que chegou ao país na noite desta segunda-feira, 6, no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, onde mora.

Transferência

A organização explica que o Itamaraty informou que as autoridades israelenses não permitirão acesso direto, comunicação ou interação com os grupo enquanto permanecerem em custódia durante transferência da prisão para a fronteira com a Jordânia. Mas, o governo brasileiro garantiu que os representantes da Embaixada do Brasil em Tel Aviv estarão presentes no ponto de fronteira para qualquer eventualidade.