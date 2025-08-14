Lula diz que líder do PSB na Câmara deve pedir cassação de Eduardo Bolsonaro

Durante discurso em inauguração da fábrica de hemoderivados da Hemobrás em Goiana (PE), Lula afirmou que o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é uma "insensatez". Ele ressaltou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está sendo julgado por tentativa de golpe e supostamente tramar o seu assassinato.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 14, que o líder do PSB na Câmara dos Deputados, Pedro Campos, deve pedir a cassação do deputado federal licenciado, Eduardo Bolsonaro (PL-SP). "Vocês têm que pedir a cassação dele, porque ele está traindo o País. Essa é a verdadeira traição da pátria. Ele foi pra lá instigar os americanos contra nós", disse o petista.

"Nós não aceitamos dizer que no Brasil não tem direitos humanos por causa dele (Bolsonaro). Ele deveria ser julgado num tribunal internacional pela quantidade mortes de Covid aqui, que ele tem responsabilidade. Pelo menos 300 mil mortes", disse Lula. "É da responsabilidade dele, de receitar remédio que não presta para nada, de dizer que quem tomava vacina virava gay, virava jacaré."

O presidente afirmou que não é do tipo que "fala fino" com os Estados Unidos e "fala grosso" com países como a Bolívia - alvo de interesse de Trump por conta de minerais raros. Ainda sobre o tarifaço imposto pelo governo norte-americano, Lula disse que o Brasil não deixará empresas "morrerem à míngua", mas também não ficará "chorando" diante da medida.

Em discurso voltado para a plateia, ele reforçou que um país soberano precisa garantir segurança alimentar e saúde à população como prioridade, e voltou a prometer a criação da Universidade do Esporte e da Universidade Indígena. Ele salientou que com seu governo o País está mais perto de ser "melhor e mais justo". Segundo o petista, se os EUA não quiserem comprar produtos brasileiros, não é por isso que ficará "rastejando".

A respeito da revogação de visto de secretário do Ministério da Saúde, Mozart Júlio Tabosa Sales, e de Alberto Kleiman, um ex-funcionário do governo brasileiro, por conta do programa Mais Médicos, Lula solidarizou-se. "Não fique preocupado com visto dos EUA, você tem lugar para andar pelo Brasil", afirmou.