Prefeito posa de cueca inspirado em 50 Tons de Cinza

Prefeito posa de cueca em ensaio inspirado em 50 Tons de Cinza

Após repercussão, prefeito ponderou que os resultados de uma gestão devem ser medidos pelo trabalho realizado no município, e não pela vida particular de quem governa
O prefeito de Canhoba, no interior de Sergipe, Chrystophe Divino (União Brasil), viralizou nas redes sociais após divulgar um ensaio fotográfico em comemoração aos 40 anos de idade. As fotos chamaram a atenção porque o gestor municipal aparece de cueca e faz referência à obra literária e cinematográfica 50 Tons de Cinza.

Publicado nesta sexta-feira, 3, o ensaio traz diferentes composições. Com os dizeres "Quarenta anos de vida", a capa da postagem tem fundo escuro e mostra apenas uma mão segurando uma gravata. Na sequência, o prefeito surge de terno e gravata, em ambiente de escritório.

Em outras fotos, Divino aparece deitado na cama lendo o referido livro. Por fim, o chefe do Executivo municipal posa apenas de cueca.

“É um momento para refletir sobre os sucessos e desafios superados, e para olhar para o futuro com renovada esperança e determinação”, escreveu Divino, acrescentando que, "aos 40 anos, a vida oferece uma perspectiva mais madura e sábia".

Após a viralização do ensaio, o prefeito disse que "não esperava essa repercussão toda", mas estava "feliz" com a discussão em torno do assunto. Ele ressaltou que parte da população já entende que a "política evoluiu", tornou-se "mais jovem e cresceu", mas que ainda há setores conservadores, que esperam dos políticos uma postura mais "fechada". 

Divino ponderou que os resultados de uma gestão devem ser medidos pelo trabalho realizado no município, e não pela vida particular de quem governa.

"Fica aqui o meu carinho, meu respeito por todas as partes, pela forma como pensam. Eu continuarei seguindo a minha linha de raciocínio, acreditando que estou no caminho certo, porque o meu povo de Canhoba vem reconhecendo isso”.

Veja a publicação de prefeito que pousou de cueca

