Prefeito posa de cueca inspirado em 50 Tons de Cinza

Prefeito de Canhoba, no interior de Sergipe, Chrystophe Divino (União Brasil) / Crédito: Reprodução/Instagram

O prefeito de Canhoba, no interior de Sergipe, Chrystophe Divino (União Brasil), viralizou nas redes sociais após divulgar um ensaio fotográfico em comemoração aos 40 anos de idade. As fotos chamaram a atenção porque o gestor municipal aparece de cueca e faz referência à obra literária e cinematográfica 50 Tons de Cinza. Publicado nesta sexta-feira, 3, o ensaio traz diferentes composições. Com os dizeres "Quarenta anos de vida", a capa da postagem tem fundo escuro e mostra apenas uma mão segurando uma gravata. Na sequência, o prefeito surge de terno e gravata, em ambiente de escritório.