Prefeito de Aquiraz distribui espetinhos em inauguração de obra

Prefeito de Aquiraz distribui espetinhos em inauguração e gera questionamentos / Crédito: Reprodução redes sociais

Durante a inauguração da entrada do município de Aquiraz, na última terça-feira, 30, o prefeito Bruno Gonçalves (PRD) postou em seu perfil no Instagram um vídeo distribuindo espetinhos para a população que passava pela via, que estava em obras há cerca de um ano. A ação foi organizada pelo prefeito, junto a um supermercado da cidade e com o apoio de seu pai, Acilon Gonçalves, ex-prefeito de Eusébio, município próximo de Aquiraz.

“Vai ter espetinho de frango de graça e Coca-Cola de graça para todos vocês que vierem para a entrada da cidade na terça-feira, dia 30 de setembro. Serão duas mil unidades de espetinho de carne e dois mil refrigerantes, tudo de graça, sem custo para você, sem custo para a Prefeitura”, destacou o gestor. Nos vídeos, Bruno aparece acompanhado da esposa, a vereadora de Fortaleza Carla Ibiapina (DC), e de Acilon. Segundo a gestão municipal, foram investidos R$ 4 milhões na reconstrução da entrada, que incluiu ciclofaixas, pisos intertravados, iluminação em LED, letreiros, esculturas que remetem às jangadas – símbolo da região – e nova pintura. A construção foi iniciada em 19 de maio.

"Essa obra não é apenas uma ação de mobilidade urbana: ela representa um aumento no orgulho e na autoestima dos aquirazenses. Agora, bem iluminada, sinalizada, com paisagismo e um novo letreiro, a Primeira Capital do Ceará conta com uma entrada digna de sua história", disse a Prefeitura de Aquiraz, em nota ao O POVO.



Questionamento A reportagem conversou com uma jurista sobre a conduta. Segundo a advogada eleitoral Lívia Chaves, mestra em Direito Constitucional, o caso específico pode não constar como irregularidade, se a ação tiver se constituído a partir de doação de uma rede de supermercados, mas ela destacou que a situação não é a ideal.