Prefeito de Aquiraz distribui espetinhos em inauguração de obra

Prefeito de Aquiraz distribui espetinhos em inauguração de obraSegundo o gestor, ação teve apoio de supermercado e do ex-prefeito de Eusébio Acilon Gonçalves; jurista alerta que atitude não é a ideal
Durante a inauguração da entrada do município de Aquiraz, na última terça-feira, 30, o prefeito Bruno Gonçalves (PRD) postou em seu perfil no Instagram um vídeo distribuindo espetinhos para a população que passava pela via, que estava em obras há cerca de um ano.
A ação foi organizada pelo prefeito, junto a um supermercado da cidade e com o apoio de seu pai, Acilon Gonçalves, ex-prefeito de Eusébio, município próximo de Aquiraz.
“Vai ter espetinho de frango de graça e Coca-Cola de graça para todos vocês que vierem para a entrada da cidade na terça-feira, dia 30 de setembro. Serão duas mil unidades de espetinho de carne e dois mil refrigerantes, tudo de graça, sem custo para você, sem custo para a Prefeitura”, destacou o gestor.
Nos vídeos, Bruno aparece acompanhado da esposa, a vereadora de Fortaleza Carla Ibiapina (DC), e de Acilon.
Segundo a gestão municipal, foram investidos R$ 4 milhões na reconstrução da entrada, que incluiu ciclofaixas, pisos intertravados, iluminação em LED, letreiros, esculturas que remetem às jangadas – símbolo da região – e nova pintura. A construção foi iniciada em 19 de maio.
"Essa obra não é apenas uma ação de mobilidade urbana: ela representa um aumento no orgulho e na autoestima dos aquirazenses. Agora, bem iluminada, sinalizada, com paisagismo e um novo letreiro, a Primeira Capital do Ceará conta com uma entrada digna de sua história", disse a Prefeitura de Aquiraz, em nota ao O POVO.
Questionamento
A reportagem conversou com uma jurista sobre a conduta. Segundo a advogada eleitoral Lívia Chaves, mestra em Direito Constitucional, o caso específico pode não constar como irregularidade, se a ação tiver se constituído a partir de doação de uma rede de supermercados, mas ela destacou que a situação não é a ideal.
“Aparentemente, foi doação por parte de supermercados, salvo engano. Não é o ideal. A recomendação do jurídico é de que ações do tipo, perto de período eleitoral, para aqueles que pretendem concorrer, não sejam feitas”, explicou a jurista.
Ainda segundo a advogada, a situação pode gerar interpretações de abuso de poder econômico. “Então, não é recomendado, por poder gerar eventualmente um abuso de poder econômico, a depender da ação promovida ou de uma autopromoção com recursos públicos de algum modo. Mas não é proibido ou irregular, propriamente”.
Durante as eleições de 2024, Bruno, disputando a reeleição à época, postou um vídeo que também gerou questionamentos, no qual chamava famílias para a festa de 12 de outubro, organizada na praça matriz do município, com direito a brinquedos e alimentação gratuita.