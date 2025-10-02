Em meio ao aumento de contratações, estados não pagam o piso a professores temporários

Nenhuma das 27 unidades da federação brasileira tem lei que garanta o cumprimento do Piso Nacional do Magistério para professores temporários, aponta pesquisa / Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo em 12-09-2023

Um estudo realizado pelo Movimento Pessoas a Frente em todo País, aponta que nenhum dos 26 estados e o Distrito Federal tem lei específica que garanta o cumprimento do Piso Nacional do Magistério para professores temporários.

Apesar disso, o Ceará foi um, dentre seis estados, que não aumentaram o número de docentes contratados temporariamente. A pesquisa ainda mostrou que em 17 unidades da federação não há limite para recontratação de professores temporários, que em muitos casos têm contratações feitas de forma sucessiva.

Outra burocracia para esses profissionais é o acesso ao afastamento por acidente de trabalho, já que apenas três estados permitem isso, enquanto o afastamento por tratamento médico só é permitido em nove deles. Já o auxílio-alimentação e a folga semanal remunerada é oferecida por quatro estados, enquanto 21 unidades federativas garantem férias e 20 asseguram 13º salário.

Formas de Remuneração

Foram identificados 19 modelos diferentes de remuneração para professores temporários nas redes estaduais, segundo o levantamento. Essa diversidade mostra a ausência de padronização e dificulta a comparação entre estados, já que cada um adota critérios próprios para definir quanto paga a esses profissionais.

Em muitos casos, não existe vinculação com os salários de cargos efetivos equivalentes, o que abre espaço para distorções. Assim, professores que desempenham as mesmas funções podem receber valores distintos, e em vários estados a remuneração dos temporários fica abaixo do piso nacional do magistério, acentuando desigualdades dentro da própria rede de ensino.



Jurisprudência no STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) tem apontado falhas recorrentes nas normas que regulam a contratação de professores temporários. Em vários estados, a legislação utiliza termos vagos, como “necessidade do serviço” ou “interesse público”, para justificar contratações, o que acaba abrindo brechas para abusos e amplia o uso desse tipo de vínculo além do caráter emergencial.

Outra prática considerada irregular pelo STF é a ausência de prazos claros ou a permissão de prorrogações ilimitadas nos contratos. O tribunal também veda o uso de vínculos temporários em funções típicas de Estado e critica falhas formais, como a ausência de estimativas de impacto orçamentário.

Essas fragilidades resultam em insegurança jurídica tanto para os gestores quanto para os próprios professores, além de ampliar o risco de judicialização na área da educação.

