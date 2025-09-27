Trump ameaça mudar sedes da Copa de 2026 alegando falta de segurança

Presidente dos EUA diz que pode transferir jogos para outras cidades caso avalie riscos para torcedores

“Vamos garantir que os torcedores estejam seguros. Se eu achar que não, vamos transferir partidas para outras cidades”, disse Trump ao criticar administrações locais que, segundo ele, não oferecem condições adequadas.

O presidente dos EUA, Donald Trump, está disposto a alterar algumas das cidades que vão receber jogos da Copa de 2026. A alegação, segundo ele, é de falta de segurança para os torcedores.

O presidente ainda mencionou que visitas a cidades como Memphis e Chicago (governadas pelo partido democrata, adversário político de Trump) estão programadas e reforçou, inclusive, que só manterá sedes onde se sentir confiante quanto à segurança.

Trump, inclusive, também atacou autoridades de algumas regiões, classificando-as como “lunáticos radicais de esquerda que não sabem o que estão fazendo”, porém, sem apresentar provas concretas.

As cidades americanas previstas para receber jogos são: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Los Angeles, Kansas City, Miami, Nova York/Nova Jersey, Filadélfia, Seattle e San Francisco. Toronto e Vancouver, no Canadá, e Guadalajara, Cidade do México e Monterrey, no México, também estão no calendário.

A Copa de 2026 será disputada entre 11 de junho e 19 de julho, com a participação de 48 seleções. O sorteio dos grupos, aliás, está marcado para 5 de dezembro, em Washington, às 14h (de Brasília).