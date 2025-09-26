CMFor inaugurará espaço para crianças com Síndrome de Down e TEA

Câmara de Fortaleza inaugurará espaço para crianças com Síndrome de Down e TEAO espaço vai oferecer terapias especializadas para crianças de 3 a 12 anos, bem como sessões em grupo para os adolescentes de 13 a 17 anos
Será inaugurado na próxima terça-feira, dia 30, o primeiro espaço de atendimento multidisciplinar voltado para crianças e adolescentes com Síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista (TEA). Chamado de Espaço Evoluir, o equipamento é uma iniciativa da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).
Com localização no prédio anexo do Parlamento da capital, o espaço funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Segundo informações da CMFor, o equipamento primeiro irá atender filhos e dependentes de funcionários da Câmara.
A intenção é consolidar os serviços para os dependentes dos servidores, e, em posterior ampliação do atendimento, acolher crianças das comunidades do entorno da Câmara, “ampliando o impacto social da iniciativa”, como aponta Legislativo de Fortaleza.
O espaço será inaugurado com capacidade de atender até 60 crianças e adolescentes, e vai oferecer terapias especializadas para crianças de 3 a 12 anos, bem como sessões em grupo para os adolescentes de 13 a 17 anos.
Em agosto foi realizada a triagem dos beneficiários a partir de um cadastramento interno feito junto aos servidores.
O presidente da Casa, Leo Couto (PSB), disse que a política de inclusão na Câmara é uma "caminho sem volta". “Nós implementamos pela primeira vez a Gestão de Inclusão na Casa, aprovamos (a criação do) Evoluir. A política de inclusão da casa do povo de Fortaleza é um caminho sem volta”.
Entre os serviços oferecidos, estão:
- psicomotricidade
- acompanhamento psicológico
- terapia ocupacional
- fonoaudiologia
- musicoterapia
- neuropediatria
- acompanhamento nutricional
- e grupos de habilidades especiais para famílias e atendimento psicológico.
Serviço
Inauguração do Espaço Evoluir
Quando: 30 de setembro (terça-feira) às 17h
Local: Prédio anexo da Câmara Municipal de Fortaleza
Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h