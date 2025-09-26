CMFor inaugurará espaço para crianças com Síndrome de Down e TEA

O espaço vai oferecer terapias especializadas para crianças de 3 a 12 anos, bem como sessões em grupo para os adolescentes de 13 a 17 anos

Com localização no prédio anexo do Parlamento da capital, o espaço funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h . Segundo informações da CMFor, o equipamento primeiro irá atender filhos e dependentes de funcionários da Câmara.

Será inaugurado na próxima terça-feira, dia 30, o primeiro espaço de atendimento multidisciplinar voltado para crianças e adolescentes com Síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista (TEA) . Chamado de Espaço Evoluir, o equipamento é uma iniciativa da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

A intenção é consolidar os serviços para os dependentes dos servidores, e, em posterior ampliação do atendimento, acolher crianças das comunidades do entorno da Câmara, “ampliando o impacto social da iniciativa”, como aponta Legislativo de Fortaleza.

O espaço será inaugurado com capacidade de atender até 60 crianças e adolescentes, e vai oferecer terapias especializadas para crianças de 3 a 12 anos, bem como sessões em grupo para os adolescentes de 13 a 17 anos.

Em agosto foi realizada a triagem dos beneficiários a partir de um cadastramento interno feito junto aos servidores.

O presidente da Casa, Leo Couto (PSB), disse que a política de inclusão na Câmara é uma "caminho sem volta". “Nós implementamos pela primeira vez a Gestão de Inclusão na Casa, aprovamos (a criação do) Evoluir. A política de inclusão da casa do povo de Fortaleza é um caminho sem volta”.