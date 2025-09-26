Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CMFor inaugurará espaço para crianças com Síndrome de Down e TEA

Câmara de Fortaleza inaugurará espaço para crianças com Síndrome de Down e TEA

O espaço vai oferecer terapias especializadas para crianças de 3 a 12 anos, bem como sessões em grupo para os adolescentes de 13 a 17 anos
Será inaugurado na próxima terça-feira, dia 30, o primeiro espaço de atendimento multidisciplinar voltado para crianças e adolescentes com Síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista (TEA). Chamado de Espaço Evoluir, o equipamento é uma iniciativa da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

Com localização no prédio anexo do Parlamento da capital, o espaço funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Segundo informações da CMFor, o equipamento primeiro irá atender filhos e dependentes de funcionários da Câmara.

A intenção é consolidar os serviços para os dependentes dos servidores, e, em posterior ampliação do atendimento, acolher crianças das comunidades do entorno da Câmara, “ampliando o impacto social da iniciativa”, como aponta Legislativo de Fortaleza. 

O espaço será inaugurado com capacidade de atender até 60 crianças e adolescentes, e vai oferecer terapias especializadas para crianças de 3 a 12 anos, bem como sessões em grupo para os adolescentes de 13 a 17 anos.

Em agosto foi realizada a triagem dos beneficiários a partir de um cadastramento interno feito junto aos servidores.

O presidente da Casa, Leo Couto (PSB), disse que a política de inclusão na Câmara é uma "caminho sem volta". “Nós implementamos pela primeira vez a Gestão de Inclusão na Casa, aprovamos (a criação do) Evoluir. A política de inclusão da casa do povo de Fortaleza é um caminho sem volta”.

Entre os serviços oferecidos, estão:

  • psicomotricidade
  • acompanhamento psicológico
  • terapia ocupacional
  • fonoaudiologia
  • musicoterapia
  • neuropediatria
  • acompanhamento nutricional
  • e grupos de habilidades especiais para famílias e atendimento psicológico.

Serviço

Inauguração do Espaço Evoluir 
Quando: 30 de setembro (terça-feira) às 17h 
Local: Prédio anexo da Câmara Municipal de Fortaleza 
Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

