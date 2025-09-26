Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente do Conselho de Ética diz que caso Eduardo Bolsonaro será votado até o fim do ano

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, Fabio Schiochet (União Brasil-SC), estima que o relatório do processo que pode cassar o mandato do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) seja votado até o fim deste ano. Nesta sexta-feira, 26, Schiochet escolheu Delegado Marcelo Freitas (União Brasil-MG) como relator do caso.

"A gente não pode atropelar de nenhuma maneira o rito do processo no Conselho de Ética. Quando se fala em 40 dias, eu acho muito precoce a data. Mas eu imagino que consigamos terminar isto até o final deste período legislativo deste ano. No final de novembro, começo de dezembro, vamos conseguir votar esse relatório do deputado Marcelo Freitas", disse Schiochet à CNN Brasil.

Há quatro processos contra o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em tramitação no Conselho de Ética. O processo escolhido para tramitar é de autoria do PT e diz que Eduardo atentou contra a soberania nacional e as instituições democráticas enquanto decidiu ir para os Estados Unidos durante licença parlamentar.

Na terça-feira, 23, a lista tríplice para a escolha do relator do caso foi sorteada no Conselho de Ética. Marcelo Freitas foi escolhido pelo presidente do colegiado, que descartou os nomes da deputada Duda Salabert (PDT-MG) e do deputado Paulo Lemos (PSOL-AP).

Schiochet disse que escolha foi baseada na experiência de Marcelo Freitas, delegado licenciado da Polícia Federal. "Tenho certeza que ele vai fazer isso (o relatório) com muita imparcialidade", disse.

O presidente do Conselho de Ética afirmou que Duda não foi escolhida como relatora por ter antecipado sua linha de condução do caso. Em vídeo após o sorteio no colegiado, a deputada afirmou que Eduardo compartilhou nas redes sociais discurso de ódio contra ela.

Questionado sobre a proximidade do relator com a família Bolsonaro, Schiochet reafirmou a imparcialidade de Freitas. O deputado do União Brasil, que apoiou o ex-presidente, já chamou Eduardo de "amigo", em vídeo publicado em 2019.

