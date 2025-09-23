AO VIVO: Lula e Trump na Assembleia da ONU

O presidente Lula afirma que está disposto a conversar com o presidente norte-americano durante encontro na Assembleia Geral das Nações Unidas. Lula deve discursar na manhã desta terça-feira, 23

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , o programa O POVO News desta terça-feira, 23, repercute o encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente norte-americano Donald Trump pela primeira vez , desde o tarifaço aplicado ao Brasil pelos EUA, na Assembleia Geral da ONU. O presidente brasileiro afirmou, nesta segunda-feira, 22, que está pronto caso Trump queira conversar.

"Nunca conversamos antes porque ele fez uma escolha. Na minha opinião, isso foi um erro. Ele fez uma escolha de construir uma relação com Bolsonaro, e não uma relação com o povo brasileiro", afirmou Lula em entrevista ao canal norte-americano PBS.

O evento da ONU está acontecendo em Nova York e Lula deve abrir o debate na manhã desta terça-feira, 23. A expectativa é que o presidente comente sobre os atritos entre Brasil e EUA, além da defesa da soberania do Brasil, afirmação recorrente no atual cenário político.

