Lula: 'No momento em que governo dos EUA estiver disposto a conversar, garanto que estaremos'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou em entrevista à rede de televisão americana PBS que o presidente de um país com "tamanha grandeza e poder" como os EUA "precisa ter mais responsabilidade", em referência a Donald Trump. Lula está nos EUA desde ontem, onde vai participar da 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas.

"Não aceitamos que ninguém, ninguém, nenhum país do mundo interfira na nossa democracia ou na nossa soberania. No momento em que o governo dos EUA estiver disposto a conversar com o governo brasileiro, posso garantir que estamos prontos para conversar. Tudo pode ser resolvido em uma mesa de negociações", garantiu.