Assista ao vivo: Assembleia Geral da ONU, com Lula e Trump

Lula ao discursar na sede da ONU, em Nova York, em 2024 / Crédito: Ricardo Stuckert/Presidência da República

A 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas ocorre nesta semana em Nova York. Nesta terça-feira, 23 de setembro (23/09), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será o primeiro presidente de Estado-membro a discursar, na abertura do debate geral. É tradição desde 1955 que o Brasil faça o discurso de abertura. O discurso seguinte é do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na condição de país anfitrião. Assista ao vivo:



Lula chegou a Nova York no domingo, 21, acompanhado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e por outros ministros e especialistas que integram a comitiva. É a primeira viagem oficial de Lula aos EUA desde a posse de Trump, em janeiro, que marcou o início da crise atual entre o Palácio do Planalto e a Casa Branca, uma das mais graves desde que os dois países estabeleceram relações diplomáticas, no século XIX. Será a primeira vez que o petista estará no mesmo ambiente que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desde que o Republicano voltou à Casa Branca neste ano. O atual governo americano impôs tarifas comerciais de 50% a parte dos produtos brasileiros exportados para os EUA e tem ameaçado com mais sanções por conta da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado e outros crimes.

Lula deve aproveitar a audiência global da ONU para dar um recado a Trump no discurso. A ideia é defender a soberania, democracia e multilateralismo. O tom a ser usado pelo brasileiro deve ser, contudo, mais ameno do que aquele adotado em um palanque eleitoral, evitando ataques diretos ao chefe da Casa Branca. Apesar da atual crise entre os dois países. Lula deve defender o reconhecimento do Estado da Palestina, tema recorrente em seus discursos desde o início do conflito na Faixa de Gaza. Também deverá reiterar a necessidade de uma solução pacífica para a guerra na Ucrânia, posicionamento que mantém desde o início do mandato. Além de apresentar prioridades da política externa brasileira, o presidente deve participar de encontros que discutem desde o cenário na Palestina até a crise climática, em preparação para a 30ª Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP30), que ocorre em Belém em novembro.

Ucrânia O governo brasileiro tem interesse em uma reunião bilateral de Lula com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Há alguns entraves principais para que a reunião aconteça, apesar de fontes do governo brasileiro dizerem que o interesse na reunião é mútuo — tanto por parte da Ucrânia, que fez o pedido, quanto por parte do Brasil. O primeiro deles é que Zelensky, por motivos de segurança, compartilha poucos detalhes sobre sua agenda, o que dificulta essa definição. Palestina Durante a viagem a Nova York, Lula participa, na segunda-feira, 22, da segunda sessão da Confederação Internacional de Alto Nível para Resolução Pacífica da Questão Palestina e a Implementação da Solução de Dois Estados, convocada pela França e pela Arábia Saudita.