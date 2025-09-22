Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Temer diz que será necessário 'repensar tudo' sobre dosimetria após novas sanções do EUA

Temer diz que será necessário 'repensar tudo' sobre dosimetria após novas sanções do EUA

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ex-presidente Michel Temer (MDB) declarou, nesta segunda-feira, 22, que a proposta que busca reduzir as penas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros envolvidos na tentativa de golpe precisa ser repensada após as sanções impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

"Realmente, esse último gesto foi bastante agressivo. Modifica um pouco as coisas. Da forma como o Paulinho da Força, deputado federal e o presidente da Câmara Hugo Motta estavam conduzindo, as coisas estavam fluindo, caminhando bem. Acho que, neste momento, é preciso repensar um pouco", afirmou Temer em entrevista à GloboNews durante um evento voltado a investidores, na zona sul de São Paulo.

"Essas coisas são assim, acontecem... é preciso deixar a poeira assentar e retomar o assunto", acrescentou.

A manifestação ocorreu após Viviane Barci, esposa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ser alvo da aplicação da Lei Magnitsky. Além dela, uma empresa pertencente à família do ministro também foi incluída nas sanções.

Temer tem atuado como conselheiro político de Paulinho da Força (Solidariedade-SP) na construção do projeto. À jornalista Malu Gaspar, o ex-presidente já havia afirmado que será necessário "repensar tudo de novo". E reforçou que ainda "não saberia dizer neste momento" qual o melhor caminho, mas que, se for chamado, "dará palpites".

Na quinta-feira, 18, Temer participou de uma reunião com os deputados Aécio Neves (PSDB) e Paulinho para tratar do projeto que visa beneficiar os condenados por envolvimento na tentativa de golpe e nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar