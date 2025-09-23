Mantida prisão de blogueiro condenado por ataque à bomba

WELLINGTON Macedo é condenado por atentado á bomba / Crédito: Reprodução/Twitter

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, negou nesta segunda-feira, 22, o pedido de soltura do blogueiro cearense Wellington Macedo de Souza, de 49 anos. Macedo é um dos três condenados por terem planejado e executado uma tentativa de atentado a bomba nas proximidades do Aeroporto Internacional de Brasília, em dezembro de 2022. A decisão do ministro se deu após a Procuradoria-Geral da República (PGR) opinar contra a soltura. Moraes decretou a nova prisão preventiva do blogueiro em junho de 2025, juntamente com os outros dois condenados, em razão do descumprimento das medidas cautelares.

Descumprimento e comportamento desafiador A manutenção da prisão é fundamentada no fato de que Wellington Macedo, mesmo após deixar o regime fechado e ter sido autorizado a cumprir pena no regime semiaberto em dezembro de 2024, deliberadamente descumpriu a prisão domiciliar imposta. No despacho, Moraes destacou que o réu não foi localizado em sua residência e, em um "claro comportamento desafiador", publicou vídeos nas redes sociais afirmando que estava fugindo do mandado de prisão e solicitando contribuições financeiras para fazê-lo. O ministro afirmou que tal atitude demonstra desrespeito à Suprema Corte e que as medidas cautelares anteriores não se mostraram eficazes para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública. O POVO entrou em contato com o advogado de defesa de Wellington e aguarda posicionamento sobre a decisão. Assim que houver retorno, o material será atualizado.

Quem é Wellington Macedo? Wellington Macedo de Souza, natural de Sobral, é um blogueiro bolsonarista que ganhou destaque pela forte presença nas redes sociais. Ele coleciona dezenas de acusações por dano moral e crimes por atos contra a democracia, e responde a diversas denúncias por espalhar notícias mentirosas sobre vacinas e contra a honra de políticos que se opõem à sua linha ideológica. Na cidade natal, Wellington foi alvo de pelo menos 59 ações por danos morais movidas por diretores de escolas em 2018, em razão de reportagens com críticas infundadas ao sistema de educação pública municipal. O destaque nas pautas políticas o levou a ocupar um cargo comissionado no governo Bolsonaro (PL), como assessor na Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos). Ele foi exonerado do cargo, que ocupou entre fevereiro a outubro de 2019, quando passou a ser investigado.

Atentado à bomba e condenação O plano para o atentado a bomba, que seria na véspera do Natal de 2022, mudou de última hora. A ideia inicial era que o artefato fosse colocado próximo a um poste para prejudicar a distribuição de energia elétrica na Capital, mas acabou sendo instalado no eixo de um caminhão-tanque carregado de querosene de aviação, nas proximidades do aeroporto de Brasília. O artefato foi identificado pelo motorista e desarmado a tempo pela Polícia Militar do Distrito Federal, não impactando as operações aeroportuárias. Na data em que a bomba foi colocada, Wellington Macedo já era considerado foragido da Operação Nero, relacionada a uma tentativa de invasão ao edifício-sede da Polícia Federal.