AO VIVO: Atos contra PEC da blindagem em todo o Brasil no último domingo

Brasileiros vão às ruas protestar contra PEC da blindagem e projeto de anistia / Crédito: Reprodução OP News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta segunda-feira, 22, repercute a ida de diversos brasileiros às ruas para protestar contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da blindagem, que garante uma série de medidas de imunidade judicial para parlamentares, neste domingo, 21. Além disso, os protestantes se posicionaram contra o projeto de anistia para os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro, que segue em tramitação de urgência na Câmara dos Deputados. As manifestações aconteceram em todas as capitais do país, com convocação, principalmente, pelas redes sociais de movimentos de esquerda. Em Brasília, o protesto ocorreu em frente ao Museu Nacional da República, com passeata até o Congresso Nacional durante a manhã de domingo.

Em Fortaleza, a concentração ocorreu na Estátua de Iracema Guardiã, na Praia de Iracema, no período da tarde. Os manifestantes apresentaram bandeiras do Brasil e carro de som para citar nomes de deputados cearenses que votaram a favor da PEC da blindagem. Esta edição traz, ainda, o posicionamento de Erika Kirk, viúva do ativista conservador Charlie Kirk. Em cerimônia de memorial do marido, Erika disse que perdoa Tyler Robinson, atirador responsável pela morte de Charlie: "Eu o perdoo porque foi o que Cristo fez e é o que Charlie faria".