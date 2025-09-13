'Não têm ideia do fogo que acenderam': viúva de Charlie Kirk faz primeira declaração após assassinato do ativista conservador

TURNING POINT USA "El llanto de esta viuda resonará en todo el mundo como un grito de guerra", sostuvo la esposa de Charlie Kirk. Erika Kirk, viúva do ativista conservador Charlie Kirk, falou publicamente pela primeira vez nesta sexta-feira (12/09) após o assassinato do marido na quarta (10). "Vocês não têm ideia do fogo que acenderam dentro desta esposa. Os gritos de dor desta viúva vão ecoar pelo mundo como um grito de guerra", declarou Erika em um vídeo, aparentemente transmitido ao vivo.

"Todos devem saber disso: se vocês achavam que a missão do meu marido já era poderosa antes, não fazem ideia, não fazem ideia do que acabaram de desencadear por todo este país e pelo mundo. Vocês realmente não fazem ideia." Segurando as lágrimas em alguns momentos, Erika Kirk falou ao lado da cadeira que Charlie Kirk usava para fazer transmissões, agora vazia. Na bancada que ela usou para discursar, havia uma mensagem estampada: "Que Charlie seja recebido nos braços misericordiosos de Jesus, nosso salvador amoroso". Ela usava um colar com crucifixo.

Charlie Kirk, um aliado do presidente Donald Trump e ligado ao bolsonarismo no Brasil, foi morto com um tiro enquanto participava de um evento na Universidade Utah Valley (UVU). Nesta sexta-feira, as autoridades anunciaram que prenderam um suspeito pelo crime, Tyler Robinson. Kirk era conhecido por conduzir debates ao ar livre em universidades dos EUA.

Ele liderava o grupo de estudantes conservadores Turning Point USA e tinha um podcast, além de milhões de seguidores nas redes sociais. A viúva agradeceu a Trump pelo apoio que recebeu após o assassinato. "Sr. Presidente, meu marido o amava. E ele sabia que o senhor também o amava. Ele amava. Sua amizade era incrível. O senhor o apoiou muito, assim como ele a apoiou", disse ela.

Antes de iniciar sua fala, a viúva fez uma oração silenciosa. Depois, começou agradecendo às equipes de resgate que "lutaram heroicamente para salvar a vida de Charles" e à polícia por agir "bravamente para garantir que não houvesse outras vítimas naquela tarde terrível". "Mataram Charlie porque ele pregou uma mensagem de patriotismo, fé e amor misericordioso de Deus", disse a empresária. "Charlie disse que, se um dia concorresse [à presidência], sua maior prioridade seria revitalizar a família americana. Essa era a prioridade dele", disse Erika sobre o marido, a quem chamou de pai "perfeito".