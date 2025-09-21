Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

As fotos dos protestos contra PEC da Blindagem e anistia a Bolsonaro
Agência BBC

Manifestações ocorreram em diversas capitais do país. Em São Paulo, Monitor do Debate Político contabilizou 42,4 mil pessoas na avenida Paulista.
Autor Marina Rossi - Da BBC News Brasil em São Paulo
Tipo Notícia

Caetano Veloso.
Pilar Olivares/Reuters
Caetano Veloso se apresentou na manifestação no Rio de Janeiro

São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais registraram manifestações neste domingo (21/9) contra o PEC da Blindagem e a anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em São Paulo, o Monitor do Debate Político do CEBRAP e a ONG More in Common calcularam a presença de 42,4 mil pessoas na avenida Paulista.

Para comparação, na manifestação do dia 7 de setembro no mesmo local, convocada por apoiadores de Bolsonaro a favor da anistia, foram contabilizados 42,2 mil manifestantes, segundo o mesmo monitor.

No Rio de Janeiro, o ato foi marcado por um show de Chico Buarque, Gilberto Gil e Djavan, que se juntaram a Caetano Veloso, na praia de Copacabana.

Em Brasília, a manifestação ocorreu pela manhã, com concentração em frente ao Museu Nacional da República e passeata até as proximidades do Congresso Nacional.

A PEC da Blindagem, ou PEC das Prerrogativas, foi aprovada na Câmara dos Deputados na última quarta-feira (17/9), mas precisa ainda passar pelo Senado.

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) no Senado, Otto Alencar (PSD-BA), afirmou neste domingo à GloboNews que pretende colocar a PEC da Blindagem na pauta desta semana.

"[Vou pautar] para sepultar de vez esse assunto no Senado", disse Alencar. O senador classificou a PEC como um "murro na barriga e tapa na cara do eleitor".

Segundo o senador, há uma articulação no Senado para que a proposta seja rejeitada, tanto na CCJ, quanto no plenário.

Manifestantes com cartazes contra a anistia.
Amanda Perobelli/Reeuters
Muitos manifestantes usaram camisetas com as cores da bandeira do Brasil, normalmente um símbolo usado em protestos da direita radical
Manifestantes em Brasília.
André Borges/EPA
Em Brasília, manifestantes fizeram uma passeata até os arredores do Congresso
Pessoas seguram cartazes com os dizeres
Amanda Perobelli/Reuters
Manifestantes levaram cartazes com críticas ao Congresso. Texto ainda deve ser aprovado no Senado
Protesto em frente ao Masp.
Isaac Fontana/EPA
Na capital paulista, o Monitor do Debate Político calculou a presença de 42,4 mil pessoas
São Paulo.
Tuane Fernandes/Reuters
Manifestantes também foram às ruas contra a anistia a Bolsonaro e aos presos dos atos de 8 de janeiro

