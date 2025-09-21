Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Principal senador democrata alerta que Trump conduz EUA 'a uma ditadura'

Principal senador democrata alerta que Trump conduz EUA 'a uma ditadura'

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O principal senador democrata dos Estados Unidos alertou neste domingo (21) que o pedido do presidente Donald Trump ao Departamento de Justiça para agir contra seus adversários conduz o país rumo a uma ditadura.

Transformar o departamento "em um instrumento que persegue seus inimigos, sejam culpados ou não… é o caminho para uma ditadura", declarou o líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, à CNN.

"É isso que fazem as ditaduras", insistiu.

Trump havia instado publicamente no sábado o Departamento de Justiça a tomar medidas contra seus supostos inimigos, a última de uma série de ações que, segundo críticos, prejudicaram a tradicional independência da pasta.

Em uma publicação em rede social dirigida a "Pam", aparentemente a procuradora-geral Pam Bondi, Trump expressou frustração pela falta de ações legais contra o senador da Califórnia Adam Schiff e a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, ambos democratas.

Schiff e James são acusados por um aliado próximo de Trump, o diretor da Agência Federal de Financiamento de Habitação, Bill Pulte, de falsificar documentos em solicitações de hipoteca.

"Não podemos mais demorar, está prejudicando nossa reputação e credibilidade", declarou Trump.

Na sexta-feira, o presidente demitiu o procurador federal Erik Siebert, que supervisionava a investigação sobre James, depois que ele, segundo relatos, insistiu que não havia provas suficientes para acusá-la de fraude hipotecária.

"Eu o demiti, e há um GRANDE CASO, e muitos advogados e especialistas legais o confirmam", declarou Trump no sábado, aparentemente referindo-se à investigação sobre James.

Schiff e James já haviam confrontado Trump em anos anteriores, liderando investigações que o presidente republicano classificou como caça às bruxas política.

dw/md/gv/dga/lm/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua trump

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar