Principal senador democrata alerta que Trump conduz EUA 'a uma ditadura'

O principal senador democrata dos Estados Unidos alertou neste domingo (21) que o pedido do presidente Donald Trump ao Departamento de Justiça para agir contra seus adversários conduz o país rumo a uma ditadura. Transformar o departamento "em um instrumento que persegue seus inimigos, sejam culpados ou não… é o caminho para uma ditadura", declarou o líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, à CNN.

"É isso que fazem as ditaduras", insistiu. Trump havia instado publicamente no sábado o Departamento de Justiça a tomar medidas contra seus supostos inimigos, a última de uma série de ações que, segundo críticos, prejudicaram a tradicional independência da pasta. Em uma publicação em rede social dirigida a "Pam", aparentemente a procuradora-geral Pam Bondi, Trump expressou frustração pela falta de ações legais contra o senador da Califórnia Adam Schiff e a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, ambos democratas. Schiff e James são acusados por um aliado próximo de Trump, o diretor da Agência Federal de Financiamento de Habitação, Bill Pulte, de falsificar documentos em solicitações de hipoteca.

"Não podemos mais demorar, está prejudicando nossa reputação e credibilidade", declarou Trump. Na sexta-feira, o presidente demitiu o procurador federal Erik Siebert, que supervisionava a investigação sobre James, depois que ele, segundo relatos, insistiu que não havia provas suficientes para acusá-la de fraude hipotecária. "Eu o demiti, e há um GRANDE CASO, e muitos advogados e especialistas legais o confirmam", declarou Trump no sábado, aparentemente referindo-se à investigação sobre James.