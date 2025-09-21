Trump pressiona procuradora-geral a processar inimigos políticos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressiona a procuradora-geral do país, Pam Bondi, a processar pessoas que ele vê como inimigos políticos. Em uma publicação nas redes sociais neste fim de semana dirigida a Bondi, Trump disse que "nada está sendo feito" em investigações sobre alguns de seus inimigos.

"Não podemos mais adiar, está matando nossa reputação e credibilidade", disse ele, acrescentando que sofreu processo de impeachment em seu primeiro mandato e foi acusado criminalmente. "A JUSTIÇA DEVE SER FEITA, AGORA!!!", disse ele em sua rede Truth Social. Ele citou uma investigação de fraude hipotecária contra a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, e um possível processo por ameaça contra o ex-diretor do FBI James Comey.