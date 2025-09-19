Ministro do Turismo diz a Lula que pedirá demissão

Ministro do Turismo Celso Sabino / Crédito: Roberto Castro/Mtur/Divulgação

O ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil-PA) confirmou ao presidente Lula na tarde desta sexta-feira, 14, que vai deixar o cargo na Esplanada. A decisão acontece após o partido dar ultimato no qual exigiu o desembarque de filiados à legenda de todos os cargos no governo Lula. Na reunião que durou cerca de 1h30min, Sabino explicou ao presidente o motivo do desligamento e disse que deve sair oficialmente do cargo na próxima semana, quando deve ser enviada ao presidente a carta de exoneração. Sabino deve permanecer no cargo até o retorno de Lula da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York.