Ministro do Turismo diz a Lula que pedirá demissão

Sabino diz a Lula que pedirá demissão do Ministério do Turismo após pressão do União BrasilNa última quinta-feira, 16, o partido exigiu o desembarque dos filiados do governo Lula, após denuncias emvolverem o presidente da Sigla ao PCC
O ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil-PA) confirmou ao presidente Lula na tarde desta sexta-feira, 14, que vai deixar o cargo na Esplanada. A decisão acontece após o partido dar ultimato no qual exigiu o desembarque de filiados à legenda de todos os cargos no governo Lula.
Na reunião que durou cerca de 1h30min, Sabino explicou ao presidente o motivo do desligamento e disse que deve sair oficialmente do cargo na próxima semana, quando deve ser enviada ao presidente a carta de exoneração. Sabino deve permanecer no cargo até o retorno de Lula da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York.
Sabino pretende participar de eventos preparatórios para a COP30, ao longo da próxima semana. O ministro acompanha a organização da conferência do clima prevista para ocorrer em novembro em Belém, estado-natal dele.
A saída de Sabino acontece após a escalada de atritos entre a direção do partido e o governo. Nesta semana, o presidente nacional do partido, Antônio Rueda se tornou alvo de investigação da Polícia Federal. Em entrevista aos portais ICL Notícias e Uol, o piloto Mauro Caputti Mattosinho disse que o presidente nacional do União Brasil estaria entre os donos ocultos de quatro jatos executivos operados por empresa citada em investigações sobre lavagem de dinheiro ligada à facção criminosa PCC.
Esse foi mais um capítulo do conflito. No fim de agosto o União Brasil, oficializou a federação partidária com o Progressistas. Desde então, Rueda e o senador Ciro Nogueira (PP-PI) , presidentes das siglas, vêm cobrando o desembarque dos filiados que ocupam cargos dentro do governo.