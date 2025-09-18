Urgência da anistia: veja como votou cada partido

Urgência da anistia: com PL 100% a favor e PT 100% contra, veja como votou cada partidoPL e Centrão se uniram a favor da proposta, enquanto partidos de esquerda votam 100% contra a medida
A votação da urgência do projeto de anistia aos condenados do 9 de Janeiro mostrou proximidade dos partidos do Centrão com a pauta do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. A sigla vinha encabeçando o projeto que recebeu 311 votos a favor e 163 contra para iniciar trâmite acelerado. O caráter de celeridade foi votado e aprovado na última quarta-feira, 17, com apoio total do PL de Bolsonaro, e oposição integral do PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
No Ceará, a bancada cearense foi majoritariamente contra a urgência. Sete parlamentares cearenses votaram sim, enquanto 12 deputados foram contrários. Três não votaram. Veja como votou cada deputado do Ceará.
Destaques da votação
Placar da votação
A urgência foi aprovada por 311 votos a favor, 163 contra, e 7 abstenções
Projeto-base utilizado
O texto que teve urgência aprovado é o PL 2.162/23, de autoria de Marcelo Crivella (Republicanos-RJ). O texto não será o votado pelos deputados
Partidos totalmente favoráveis
PL (85 a favor, nenhum contra) foi o partido com apoio maciço
Siglas como Novo, Avante, PRD também votaram só a favor
Partidos totalmente contrários
PT (66 votos contra, nenhum a favor)
Psol, PSB, PCdoB, Rede, PDT — também foram totalmente contra
Partidos com maioria a favor da anistia
- PL – 85 a favor / 0 contra / 3 ausentes
- União Brasil – 49 a favor / 6 contra / 3 ausentes
- PP – 43 a favor / 6 contra / 1 ausente/ 1 abstenção
- Republicanos – 40 a favor / 1 contra / 2 ausentes/ 1 abstenção
- PSD – 28 a favor / 12 contra / 5 ausentes
- MDB – 21 a favor / 14 contra / 5 ausentes/ 2 abstenções
- Podemos – 12 a favor / 2 contra/ 3 abstenções
- PSDB – 10 a favor / 2 contra
- Avante – 6 a favor / 0 contra
- Novo – 5 a favor / 0 contra
- PRD – 5 a favor / 0 contra
- Solidariedade – 4 a favor / 1 contra
- Cidadania – 3 a favor / 0 contra
Partidos com maioria contra a anistia
- PT – 0 a favor / 66 contra/ 1 ausente
- PSB – 0 a favor / 12 contra/ 4 ausentes
- PDT – 0 a favor / 13 contra/ 3 ausentes
- PSOL – 0 a favor / 14 contra
- PCdoB – 0 a favor / 9 contra
- PV – 0 a favor / 4 contra
- Rede – 0 a favor / 1 contra
Disputas e interesses
Nos bastidores, é posto que o Centrão ofereceu ao governo para que, com o apoio a PEC da Blindagem, o Centrão ajudaria a barrar a anistia
O Centrão e partidos de oposição defendem versões diferentes do texto: uns querem anistia ampla (inclusive para Jair Bolsonaro), outros defendem versões mais moderadas, focadas em redução de penas
Potencial impacto para Bolsonaro
A proposta pode favorecer o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal, espantando inelegibilidade ou reduzindo consequências da pena aplicada