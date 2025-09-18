Urgência da anistia: veja como votou cada partido

Câmara realizou sessão em meio à ocupação de deputados bolsonaristas que tomaram a mesa diretora para pressionar por anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. / Crédito: Marina Ramos/Câmara dos Deputados

A votação da urgência do projeto de anistia aos condenados do 9 de Janeiro mostrou proximidade dos partidos do Centrão com a pauta do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. A sigla vinha encabeçando o projeto que recebeu 311 votos a favor e 163 contra para iniciar trâmite acelerado. O caráter de celeridade foi votado e aprovado na última quarta-feira, 17, com apoio total do PL de Bolsonaro, e oposição integral do PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No Ceará, a bancada cearense foi majoritariamente contra a urgência. Sete parlamentares cearenses votaram sim, enquanto 12 deputados foram contrários. Três não votaram. Veja como votou cada deputado do Ceará.



Destaques da votação Placar da votação

A urgência foi aprovada por 311 votos a favor, 163 contra, e 7 abstenções Projeto-base utilizado

O texto que teve urgência aprovado é o PL 2.162/23, de autoria de Marcelo Crivella (Republicanos-RJ). O texto não será o votado pelos deputados Partidos totalmente favoráveis PL (85 a favor, nenhum contra) foi o partido com apoio maciço Siglas como Novo, Avante, PRD também votaram só a favor