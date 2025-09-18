AO VIVO: Câmara aprova urgência do PL da anistia

Em sessão tumultuada na noite desta quarta-feira, 17, o requerimento de urgência de votação do PL da anistia foi aptovado / Crédito: Reprodução OP News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta quinta-feira, 18, repercute a aprovação do requerimento de urgência do Projeto de Lei (PL) da anistia na noite de ontem, 17, na Câmara dos Deputados. O projeto de urgência foi aprovado com 311 votos sim e 163 não. Ainda sem data para votação, o texto deve passar por alterações e um relator será nomeado. O requerimento de urgência acelera a tramitação PL, podendo ser votado diretamente no plenário sem passar pelas Comissões da Câmara.

A maioria dos parlamentares cearenses votou contra a aceleração do processo, com 12 votos contrários e sete votos sim. Três deputados não votaram. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que vetaria qualquer projeto de anistia ao ex-presidente Bolsonaro e outros réus condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em entrevista à BBC nesta quarta-feira, 17. "Se for PEC (proposta de emenda constitucional), não precisa de sanção. Se for uma lei aprovada e os partidos estiverem de acordo, o presidente da República se viesse para eu vetar, pode ficar certo de que eu vetaria. Pode ficar certo que eu vetaria", disse. Assista