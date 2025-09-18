AO VIVO: Câmara aprova urgência do PL da anistia

AO VIVO: Câmara aprova urgência do PL da anistiaO requerimento de urgência visa acelerar a votação do projeto de anistia para condenados pela tentativa de golpe de Estado; A urgência foi aprovada ontem, 17, com 311 votos para sim e 163 para não
Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta quinta-feira, 18, repercute a aprovação do requerimento de urgência do Projeto de Lei (PL) da anistia na noite de ontem, 17, na Câmara dos Deputados. O projeto de urgência foi aprovado com 311 votos sim e 163 não.
Ainda sem data para votação, o texto deve passar por alterações e um relator será nomeado. O requerimento de urgência acelera a tramitação PL, podendo ser votado diretamente no plenário sem passar pelas Comissões da Câmara.
A maioria dos parlamentares cearenses votou contra a aceleração do processo, com 12 votos contrários e sete votos sim. Três deputados não votaram.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que vetaria qualquer projeto de anistia ao ex-presidente Bolsonaro e outros réus condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em entrevista à BBC nesta quarta-feira, 17.
"Se for PEC (proposta de emenda constitucional), não precisa de sanção. Se for uma lei aprovada e os partidos estiverem de acordo, o presidente da República se viesse para eu vetar, pode ficar certo de que eu vetaria. Pode ficar certo que eu vetaria", disse.
