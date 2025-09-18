Governadores do NE celebram chamada de investimentos

Governadores do Nordeste celebram chamada de investimentos e prometem buscar mais créditoCom 246 projetos inscritos, gestores reforçam necessidade de ampliar investimentos no Nordeste
A Chamada Nordeste, programa que pretende injetar até R$ 10 bilhões em projetos de desenvolvimento industrial e reindustrialização na Região, foi o destaque da entrevista coletiva com os governadores do Nordeste durante a programação da COP Nordeste e da 3ª Conferência Internacional sobre Clima, Sustentabilidade e Desenvolvimento do Semiárido (3ª ICID), realizada na quarta-feira, 17, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.
Conforme divulgado no evento, a iniciativa recebeu 246 propostas que somam R$ 127,8 bilhões, mais de dez vezes o valor inicial previsto. Para o governador do Piauí e presidente do Consórcio Nordeste, Rafael Fonteles (PT), o resultado reforçou a demanda por mais crédito subsidiado para empresas da Região em setores específicos, como bioeconomia, transição energética, fabricação de automóveis, além de data centers.
"Hoje realmente é um dia histórico para o Nordeste, porque nós avisávamos que o Nordeste precisa de uma reparação com relação ao crédito disponível para os projetos de empresas na nossa Região”, iniciou. “Não é a falta de projetos e, sim, um olhar mais específico para o Nordeste, dado que as sedes desses bancos normalmente não estão na Região", acrescentou.
Segundo Fonteles, a partir da iniciativa o grupo deve "exigir ou lutar por uma chamada muito maior, porque os projetos existem".
"Não estou falando deste governo, pelo contrário, é o governo do presidente Lula (PT) que está corrigindo essa distorção histórica de colocar mais crédito disponível nos bancos públicos com juros subsidiados para projetos na nossa Região", complementou o chefe do Executivo do Piauí.
Anfitrião
Anfitrião do encontro, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), reforçou a importância da Chamada para o desenvolvimento regional. "O que está demonstrando é: o Nordeste tem muito potencial, tem muita gente querendo investir, tem projetos para desenvolver no Nordeste e precisamos de aumento de crédito e com juros baixo para viabilizar o desenvolvimento econômico e social da nossa Região”.
"Temos unidade no Nordeste para um novo desenvolvimento da nossa Região, que envolve a transição energética com justiça social para uma nova indústria que queremos construir no Brasil e no Nordeste. Precisamos, portanto, festejar muito o chamamento que instituições financeiras — o BNDES, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste — estão fazendo e que demonstram o potencial da nossa Região", acrescentou o governador do Ceará.
O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante (PT), participou online do evento. Segundo ele, o resultado foi "extraordinário". "O que tiver qualidade e o que preencher as exigências do sistema financeiro da forma como foram apresentados, nós vamos financiar. Se precisar ir além de R$ 10 bilhões, nós iremos além de R$ 10 bilhões. Demos aqui um passo muito promissor", disse.
De acordo com o BNDES, as 246 propostas vindas dos nove estados da Região e para as cinco áreas estratégicas da chamada foram:
- transição energética com foco em armazenamento: 54 propostas e R$ 15,3 bilhões de demanda por crédito;
- bioeconomia com foco em fármacos: 44 projetos e R$ 5,4 bilhões;
- hidrogênio verde: 32 projetos e R$ 54,3 bilhões;
- data center verde: 35 iniciativas e R$ 16,9 bilhões;
- setor automotivo, incluindo máquinas agrícolas: com 40 projetos e R$ 25,2 bilhões;
- outras 41 propostas foram inscritas em mais de um tema e somam R$ 10,4 bilhões.
Além da Chamada Nordeste, os chefes de Executivo estadual apresentaram a Carta Compromisso dos Governadores sobre a Transformação Ecológica no Nordeste, assinaram um Acordo de Cooperação Técnica com a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação (CNE–UNCCD) e uma Carta Compromisso com a Global Renewables Alliance.
A mesa foi composta, além de por Elmano e Fonteles, pelos governadores da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT); do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT); e pelos vice-governadores de Alagoas, Ronaldo Lessa (PDT); e de Pernambuco, Priscila Krause (PSD).
Também participaram do evento o presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara; e o superintendente da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Francisco Ferreira Alexandre.