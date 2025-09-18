Governadores do NE celebram chamada de investimentos

Vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause (PSD); governador do Piauí e presidente do Consórcio Nordeste, Rafael Fonteles (PT); governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT); governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT); e governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT). / Crédito: Estácio Jr/Governo do Ceará

A Chamada Nordeste, programa que pretende injetar até R$ 10 bilhões em projetos de desenvolvimento industrial e reindustrialização na Região, foi o destaque da entrevista coletiva com os governadores do Nordeste durante a programação da COP Nordeste e da 3ª Conferência Internacional sobre Clima, Sustentabilidade e Desenvolvimento do Semiárido (3ª ICID), realizada na quarta-feira, 17, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO Conforme divulgado no evento, a iniciativa recebeu 246 propostas que somam R$ 127,8 bilhões, mais de dez vezes o valor inicial previsto. Para o governador do Piauí e presidente do Consórcio Nordeste, Rafael Fonteles (PT), o resultado reforçou a demanda por mais crédito subsidiado para empresas da Região em setores específicos, como bioeconomia, transição energética, fabricação de automóveis, além de data centers.

"Hoje realmente é um dia histórico para o Nordeste, porque nós avisávamos que o Nordeste precisa de uma reparação com relação ao crédito disponível para os projetos de empresas na nossa Região”, iniciou. “Não é a falta de projetos e, sim, um olhar mais específico para o Nordeste, dado que as sedes desses bancos normalmente não estão na Região", acrescentou. Segundo Fonteles, a partir da iniciativa o grupo deve "exigir ou lutar por uma chamada muito maior, porque os projetos existem". "Não estou falando deste governo, pelo contrário, é o governo do presidente Lula (PT) que está corrigindo essa distorção histórica de colocar mais crédito disponível nos bancos públicos com juros subsidiados para projetos na nossa Região", complementou o chefe do Executivo do Piauí. Anfitrião Anfitrião do encontro, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), reforçou a importância da Chamada para o desenvolvimento regional. "O que está demonstrando é: o Nordeste tem muito potencial, tem muita gente querendo investir, tem projetos para desenvolver no Nordeste e precisamos de aumento de crédito e com juros baixo para viabilizar o desenvolvimento econômico e social da nossa Região”.

"Temos unidade no Nordeste para um novo desenvolvimento da nossa Região, que envolve a transição energética com justiça social para uma nova indústria que queremos construir no Brasil e no Nordeste. Precisamos, portanto, festejar muito o chamamento que instituições financeiras — o BNDES, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste — estão fazendo e que demonstram o potencial da nossa Região", acrescentou o governador do Ceará. O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante (PT), participou online do evento. Segundo ele, o resultado foi "extraordinário". "O que tiver qualidade e o que preencher as exigências do sistema financeiro da forma como foram apresentados, nós vamos financiar. Se precisar ir além de R$ 10 bilhões, nós iremos além de R$ 10 bilhões. Demos aqui um passo muito promissor", disse. De acordo com o BNDES, as 246 propostas vindas dos nove estados da Região e para as cinco áreas estratégicas da chamada foram: