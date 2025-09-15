Janja diz que pensou em deixar Brasília após críticas: 'quiseram me colocar numa caixinha'

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, disse ter cogitado deixar Brasília após críticas pela atuação no governo do marido, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Janja afirmou que foi criticada por não ter entrado na "caixinha" atribuída às primeiras-damas, um papel que, segundo a socióloga, é "combinado historicamente pelos homens". "Teve um momento em que eu quis pegar a minha bolsa e as minhas cachorras e sair, voltar para a minha casa", disse Janja em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.

"A caixinha estava pronta para eu entrar. A minha recusa é que criou toda essa série de questões sobre o meu posicionamento", afirmou Janja. "Eu nunca entrei na caixinha. Toda hora querem me empurrar para dentro da caixinha. E eu sempre digo 'ali, não. Não vou entrar nessa caixinha'", afirmou a primeira-dama. Janja negou ter se "recolhido" da gestão após as críticas, prometeu dialogar com as mulheres na eventual campanha do marido à reeleição em 2026 e evitou críticas à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). Para Janja, o momento mais agudo das críticas ocorreu quando integrantes da comitiva de Lula vazaram um mal-estar causado por ela ao se dirigir ao presidente chinês Xi Jinping. Janja queixou-se de receber críticas por ter abordado com o líder da China o mesmo assunto que, meses depois, seria tratado pelo influenciador Felipe Bressanim Pereira, o Felca. "A gente teve o caso da menina de 8 anos que morreu cheirando desodorante. Eu falei sobre isso com o presidente Xi e a primeira-dama. Eu estava muito impactada com aquilo. E fui duramente criticada. Aí vem um menininho branco e bonitinho, todo certinho da internet, e fala que isso acontece. Aí valeu. Todo mundo se preocupou", disse.

Por outro lado, Janja elogiou a mobilização de Felca contra a exposição de menores em redes sociais. O Congresso aprovou o projeto de lei conhecido como "versão digital" do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) após a repercussão causada pelo vídeo do influenciador. O projeto aguarda sanção presidencial. Sobre a gafe ao xingar Elon Musk em um painel paralelo à cúpula do G20, reconheceu precisar "ter muita responsabilidade" no que diz, mas voltou a afirmar que não se arrepende da ofensa. "Eu também erro. Mas sei que tenho que ter muita responsabilidade no que eu falo", disse a primeira-dama. "Eu já disse: não me arrependo do que falei, mas sim de aquilo ter deixado na sombra todo o trabalho que a gente fez no G20." Janja negou ter se "recolhido" do governo. "Eu tenho trabalhado muito, andado muito e viajado muito. Tenho feito muitas reuniões", disse. A primeira-dama integrará a comitiva do governo brasileiro na COP30 em novembro.

Sobre a eventual candidatura de Lula à reeleição em 2026, afirmou que pretende atuar no diálogo com o segmento de mulheres e, em especial, com mulheres evangélicas. "A minha disposição, desde o começo do governo, foi a de conversar com as mulheres. É uma pauta fundamental para mim", disse Janja, afirmando não ter nenhum tipo de "resistência" com o eleitorado evangélico. Sobre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, cotada para disputar um cargo eletivo pelo PL no ano que vem, Janja afirmou "não estar preocupada" com a figura da mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Michelle já chamou Lula de "pinguço", mas a esposa do petista afirmou que não rebaterá as críticas na mesma moeda. "Eu já disse que falo sem precisar xingar o marido de ninguém", afirmou.