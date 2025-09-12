Janja posta memes depois de condenação de Bolsonaro pelo STF

O fato não é mencionado nas postagens. Bolsonaro teve a maior pena entre os oito réus do núcleo crucial, fixada em 27 anos e três meses.

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, publicou dois memes nos stories de seu perfil no Instagram entre a noite de quinta-feira, 11, e esta sexta-feira, 12. Na quinta, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado.

A primeira publicação é um meme do cantor Michael Jackson comendo pipoca, cena do videoclipe da música Thriller. O gif é usado para reagir a acontecimentos e discussões online.

O story seguinte é um vídeo da personagem Nazaré Tedesco, vilã da novela Senhora do Destino, exibida em 2004. No vídeo, Nazaré cumprimenta transeuntes com entusiasmo, dizendo: "Bom dia! Um dia tão lindo!".

Logo depois, foram divulgados os compromissos da primeira-dama, que visitou cooperativa agrícola em Porto Alegre e participou de evento na Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, bem como imagens dessas atividades.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não teve nenhuma manifestação nas redes aludindo ao julgamento. Poucos dias antes do início das sessões, em entrevista, Lula disse que não assistiria à análise da ação penal porque tinha "coisa melhor para fazer".