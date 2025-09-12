Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Janja posta memes depois de condenação de Bolsonaro pelo STF

Janja posta memes depois de condenação de Bolsonaro pelo STF

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, publicou dois memes nos stories de seu perfil no Instagram entre a noite de quinta-feira, 11, e esta sexta-feira, 12. Na quinta, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado.

O fato não é mencionado nas postagens. Bolsonaro teve a maior pena entre os oito réus do núcleo crucial, fixada em 27 anos e três meses.

A primeira publicação é um meme do cantor Michael Jackson comendo pipoca, cena do videoclipe da música Thriller. O gif é usado para reagir a acontecimentos e discussões online.

O story seguinte é um vídeo da personagem Nazaré Tedesco, vilã da novela Senhora do Destino, exibida em 2004. No vídeo, Nazaré cumprimenta transeuntes com entusiasmo, dizendo: "Bom dia! Um dia tão lindo!".

Logo depois, foram divulgados os compromissos da primeira-dama, que visitou cooperativa agrícola em Porto Alegre e participou de evento na Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, bem como imagens dessas atividades.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não teve nenhuma manifestação nas redes aludindo ao julgamento. Poucos dias antes do início das sessões, em entrevista, Lula disse que não assistiria à análise da ação penal porque tinha "coisa melhor para fazer".

Na quinta-feira, o perfil oficial dele no Instagram focou no lançamento da Carteira Nacional do Docente, documento para professores da rede pública e privada.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar