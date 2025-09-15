Câmara aprova projeto que proíbe descontos automáticos no INSS

O projeto aprovado veta qualquer desconto automático do INSS sem autorização do beneficiário / Crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou, no início deste mês, projeto que proíbe descontos nos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de mensalidades de associações, sindicatos, entidades de classe ou organizações de aposentados e pensionistas, mesmo com autorização expressa dos respectivos beneficiários. Além de prever maior proteção de dados e punição de envolvidos em eventuais esquemas de fraude. O projeto seguiu para avaliação no Senado.

Em caso de denúncias, as entidades terão 30 dias para realizar a devolução de valores indevidos. Caso contrário, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deve ser obrigado a ressarcir os beneficiários e cobrar da instituição o pagamento. Além disso, a proposta prevê o sequestro de bens dos acusados de fraude. O texto detalha que bens como imóveis ficarão retidos por processos judiciais e serão vendidos para evitar possíveis dificuldades de manutenção e preservar valores para ressarcir possíveis prejuízos. O projeto ocorre após investigação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União (CGU) sobre descontos indevidos no INSS e operação deflagrada em abril deste ano, que revelou esquema que movimentou bilhões de reais em descontos sem autorização.