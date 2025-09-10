OMS diz que permanecerá na Cidade de Gaza apesar de ordem de evacuação de Israel

A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse nesta quarta-feira (10) que seus trabalhadores permanecerão na Cidade de Gaza, apesar dos apelos do Exército israelense para que a população fuja da ofensiva que está sendo realizada ali. "Aos civis de Gaza: a OMS e seus aliados permanecem na Cidade de Gaza", declarou a agência das Nações Unidas na rede social X.

O Exército israelense intensificou seus ataques contra esse centro urbano, o principal da Faixa de Gaza, com o objetivo de conquistá-lo. Nesta semana, advertiu os civis a evacuarem. "A OMS está consternada com a última ordem de evacuação", afirmou no X o diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ele declarou que a exigência israelense de que o milhão de habitantes da cidade se dirija ao que Israel chamou de uma "zona humanitária" no sul de Gaza é inviável. Tedros destacou que metade dos hospitais ainda em funcionamento na Faixa se encontram na Cidade de Gaza e que o "enfraquecido sistema de saúde do território não pode se dar ao luxo de perder nenhuma dessas instalações".