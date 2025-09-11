Eleitor com autismo recebe quitação eleitoral sem prazo no CE

A juíza determinou a certidão de quitação elitoral para eleitor com TEA / Crédito: Divulgaçao/Dayana Tavares

A juíza da 63° Zona Eleitoral de Boa Viagem (CE), Dayana Tavares, concedeu uma certidão de quitação eleitoral, por prazo indeterminado, a um jovem com Transtorno do Espectro Autista (TEA), após solicitação judicial feita pela mãe do jovem. A medida aprovada no último dia 3, define que o eleitor não ficará privado de seus direitos civis e nem perderá seu título de eleitor, mesmo sem comparecer às urnas. A concessão ocorreu com base na Resolução 23.659/2021, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que reconhece as dificuldades para o exercício do voto e regulamenta o alistamento eleitoral de pessoas com deficiência. O Ministério Público do Ceará se manifestou contra o pedido, mas a juíza destacou a necessidade de análise específica do caso para evitar o cancelamento do título.

Ao O POVO, Dayana destacou que a medida evita que a obrigação eleitoral se torne uma barreira para a cidadania do indivíduo e que “deficiência não é incapacidade”. Além disso, a juíza explicou que a certidão de quitação promove a igualdade de condições, já que assegura os mesmos direitos de acesso a serviços públicos e oportunidades que os demais cidadãos possuem. “Concedi a certidão de quitação eleitoral por prazo indeterminado porque o diagnóstico de TEA implica em dificuldades permanentes no exercício do voto, e exigir comprovações periódicas seria uma obrigação desnecessária", disse.

Para ela, a permissão foi um passo importante no cumprimento da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que garante equivalência jurídica para medidas mais direcionadas às pessoas com deficiência. A juíza também destaca que no âmbito do direito eleitoral se discute ainda a plena acessibilidade nas seções eleitorais, com urnas adaptadas, intérprete de libras e atendimento prioritário.