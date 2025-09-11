Eleitor com autismo recebe quitação eleitoral sem prazo no CE

Eleitor com autismo recebe certidão de quitação eleitoral por tempo indeterminado no CearáA medida, concedida por uma juíza de Boa Viagem, reconhece a dificuldade para o exercício do voto e evita o cancelamento do título de eleitor
A juíza da 63° Zona Eleitoral de Boa Viagem (CE), Dayana Tavares, concedeu uma certidão de quitação eleitoral, por prazo indeterminado, a um jovem com Transtorno do Espectro Autista (TEA), após solicitação judicial feita pela mãe do jovem. A medida aprovada no último dia 3, define que o eleitor não ficará privado de seus direitos civis e nem perderá seu título de eleitor, mesmo sem comparecer às urnas.
A concessão ocorreu com base na Resolução 23.659/2021, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que reconhece as dificuldades para o exercício do voto e regulamenta o alistamento eleitoral de pessoas com deficiência. O Ministério Público do Ceará se manifestou contra o pedido, mas a juíza destacou a necessidade de análise específica do caso para evitar o cancelamento do título.
Ao O POVO, Dayana destacou que a medida evita que a obrigação eleitoral se torne uma barreira para a cidadania do indivíduo e que “deficiência não é incapacidade”. Além disso, a juíza explicou que a certidão de quitação promove a igualdade de condições, já que assegura os mesmos direitos de acesso a serviços públicos e oportunidades que os demais cidadãos possuem.
“Concedi a certidão de quitação eleitoral por prazo indeterminado porque o diagnóstico de TEA implica em dificuldades permanentes no exercício do voto, e exigir comprovações periódicas seria uma obrigação desnecessária", disse.
Leia mais
Para ela, a permissão foi um passo importante no cumprimento da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que garante equivalência jurídica para medidas mais direcionadas às pessoas com deficiência. A juíza também destaca que no âmbito do direito eleitoral se discute ainda a plena acessibilidade nas seções eleitorais, com urnas adaptadas, intérprete de libras e atendimento prioritário.
Cidadania Sem Barreiras
Além disso, a juíza integra a equipe responsável pela elaboração de cartilhas de orientação sobre direitos eleitorais de pessoas com deficiência.
A certidão de quitação também faz parte da cartilha “Curatela e Tomada de Decisão Apoiada: Cidadania sem Barreiras”, desenvolvida pelo Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (LIODS), da Justiça Eleitoral cearense. O objetivo do material é explicar o direito eleitoral com de pessoas com deficiência com uma linguagem simplificada.
“A cartilha é um importante instrumento de informação e conscientização sobre os direitos das pessoas com deficiência. Ela contribui para o empoderamento desses sujeitos, reafirmando seu direito de participar plenamente das decisões que envolvem sua própria vida", comentou Dayana sobre o projeto.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente