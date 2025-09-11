Cármen e Dino fazem dobradinha após Fux se queixar de interrupção

Ministra Cármen Lúcia, do STF, no julgamento de Bolsonaro / Crédito: EVARISTO SA / AFP

No início da leitura de seu voto na tarde desta quinta-feira, 11, no julgamento da tentativa de golpe de estado, a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu espaço de fala ao ministro Flávio Dino, em clima de descontração na mesa da 1ª Turma do STF. A ministra manifestou "gosto" em ouvir as argumentações de colegas. No mesmo julgamento, o ministro Luiz Fux chegou a cobrar respeito a um pacto de não interrupção entre os colegas da turma. A ministra fazia a leitura de seu voto quando Dino pediu a palavra: “Ministra Cármen, a senhora me concede um aparte (momento de fala)?”. Prontamente ela respondeu: “Todos ministro”. E completou alegando que a muito tempo as mulheres são silenciadas. “Todos desde que rápido. Nós mulheres estamos dois mil anos caladas, e temos que ter o direito de falar”, disse.