TRE-CE definirá data das eleições em Santa Quitéria e Barroquinha

Jaime Veras e Carmem Lúcia, de Barroquinha, e Braguinha, de Santa Quitéria, tiveram o diploma cassado pela Justiça Eleitoral / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) reúne-se nesta terça-feira, 9, e deverá discutir as datas para que sejam realizadas as eleições suplementares nos municípios cearenses de Santa Quitéria e Barroquinha. Em ambas os casos, as chapas eleitas tiveram registro cassado, restando apenas a definição de data para que os eleitores possam escolher novamente quem governará os municípios até o final de 2028.