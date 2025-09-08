TRE-CE definirá data das eleições em Santa Quitéria e Barroquinha

TRE-CE deve discutir data para eleições suplementares em Santa Quitéria e BarroquinhaNovo sufrágio pode ter data definida em sessão plenária marcada para esta terça-feira, 9 de setembro, na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará
O pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) reúne-se nesta terça-feira, 9, e deverá discutir as datas para que sejam realizadas as eleições suplementares nos municípios cearenses de Santa Quitéria e Barroquinha.
Em ambas os casos, as chapas eleitas tiveram registro cassado, restando apenas a definição de data para que os eleitores possam escolher novamente quem governará os municípios até o final de 2028.
Os processos têm a relatoria do desembargador eleitoral Luciano Nunes Maia Freire e estão na pauta da sessão presencial do TRE-CE, marcada para ocorrer a partir das 9h desta terça-feira. Além das duas ações, outros 14 processos estão pautados para a sessão.
Prefeito retorna à prisão
Em agosto, o TRE-CE determinou que o prefeito reeleito de Santa Quitéria, Braguinha (PSB), retornasse à prisão domiciliar em Fortaleza. Inicialmente, ele foi preso no dia da posse e teve o mandato cassado pela Justiça, acusado de vínculo com facção criminosa.
TSE nega efeito suspensivo
Na semana passada, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou efeito suspensivo e manteve a cassação de prefeito e da vice-prefeita de Barroquinha. Em agosto, o TRE-CE havia confirmado a cassação de Jaime Veras e Carmem Lúcia (ambos do PSD) e determinado novas eleições no município.
Em março, o prefeito e a vice, juntamente com cinco vereadores do partido, tiveram os diplomas cassados por irregularidades na aplicação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
Diante da cassação dos vereadores, o TRE-CE determinou na semana passada que haja a retotalização de votos para cargo, que deverá ocorrer na próxima quinta-feira, 11 de setembro, na sede do Cartório Eleitoral de Chaval.