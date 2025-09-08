O que diz o projeto de anistia que a oposição quer pautar

Jair Bolsonaro é um dos acusados na tentativa de golpe de Estado após eleições de 2022 / Crédito: Evaristo Sá/AFP

Com o andamento do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete réus investigados pela trama golpista, a oposição bolsonarista intensificou as articulações para pautar um projeto de anistia. A primeira versão inclui o perdão para os envolvidos nos atos golpistas do dia 8 de janeiro, inclusive Bolsonaro. De acordo com o texto original, a anistia seria concedida a casos a partir de 14 de março de 2019, data em que o Inquérito das Fake News foi instaurado, e também incluiria pessoas que estejam sendo ou futuramente possam ser investigadas, processadas ou condenadas.

A anistia também seria concedida para aqueles que produziram ou veicularam desinformação ou dados inverídicos relacionadas a partidos, candidatos, governos, eleições ou agentes políticos. A proposta também “afasta automaticamente quaisquer efeitos da condenação penal, bem como determina o arquivamento de inquéritos, investigações e processos criminais em curso”, o que contempla Bolsonaro, réu no Supremo Tribunal Federal (STF) pela trama golpista e inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “A anistia alcança ainda ilícitos civis, administrativos e eleitorais vinculados ou associados às condutas referidas afastando-se, inclusive, todas as inelegibilidades já declaradas ou que venham a ser declaradas pela Justiça Eleitoral contra os beneficiários desta Lei”.

De acordo o colunista do O POVO João Paulo Biage, a ideia da oposição era votar no projeto ainda nesta semana, porém o presidente da Câmara Hugo Motta (Republicanos-PB) teria freado a ação. Com a maior articulação e apoio do Centrão, a matéria poderá ser votada ainda neste mês, após o fim do julgamento de Bolsonaro no STF. Apesar disso, Motta e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) discutem a apresentação de uma versão alternativa que não contemple, por exemplo, os integrantes do núcleo crucial da trama golpista, como Bolsonaro e outros réus no STF. O deputado Arthur Lira (PP) teria, inclusive, indicado o nome do deputado Tião Medeiros, do PP, para a relatoria do projeto, mas ainda não há confirmação. A indicação, porém, não seria aprovada pelo governo, que prefere um nome do MDB ou do PSD.