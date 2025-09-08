Governo reúne ministros para mobilizar pautas de apelo popular

￼MINISTRA Gleisi Hoffmann convocou ministros para pautar prioridades do governo no Congresso / Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

Um dia após manifestações bolsonaristas pró-anistia de condenados pelo 8 de janeiro de 2023, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffman (PT-PR), reuniu nesta segunda-feira, 8, ministros de partidos do Centrão para definir as prioridades do governo até o fim do ano no Congresso Nacional. Os temas giram torno de pautas com apelo popular. “Tivemos hoje uma boa reunião com ministros de partidos da base do governo no Congresso, para tratar da agenda legislativa até o final do ano. Todos concordamos em fortalecer as pautas da isenção do IR até R$ 5 mil, as MPs da redução da conta de luz, do Gás do Povo, a PEC da Segurança Pública, entre outras”, afirmou Hoffman em publicação no X.

Quanto à anistia, nos últimos dias, a Câmara intensificou o movimento em torno do projeto. As cúpulas nacionais de PP, União Brasil e Republicanos apoiam um texto que favorece Bolsonaro. Conforme noticiado pelo correspondente do O POVO em Brasília, o colunista João Paulo Biage, a anistia ganhou corpo na semana passada e chegou à reunião de líderes partidários. União Brasil e Progressistas pediram para votar a pauta. Já no PSD, há uma divisão entre os parlamentares, com apoio e rejeição equilibrados dentro da bancada. No MDB, apesar de a cúpula nacional se manifestar contrária, há adesões em setores do partido no Sul e Centro-Oeste. , O PL pressiona para que a anistia inclua a reversão da inelegibilidade de Bolsonaro, mas enfrenta resistência de parte das siglas do Centrão, que concentram esforços apenas em perdoar uma possível condenação na trama golpista.