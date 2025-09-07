Tarcísio foi a ato defender impunidade e traidores, diz Gleisi

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, criticou neste domingo, 7, a participação e as declarações do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), durante ato bolsonarista na capital paulista. Segundo ela, Tarcísio foi "defender traidores da pátria" e a impunidade pelo 8 de Janeiro.

"O governador Tarcísio foi à manifestação pró-Trump defender os traidores da pátria e a impunidade de quem tramou um golpe contra a democracia. Precisa entender que "tirania" é o que eles queriam impor ao país, não as decisões do STF no devido processo legal. E o que "ninguém aguenta mais" são as ameaças da família Bolsonaro contra o País", escreveu Gleisi em seu perfil no X.