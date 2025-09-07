Líder do PL pede a Alcolumbre que paute impeachment de Moraes

O deputado Sóstenes Cavalcante (RJ) afirmou ainda que lutará por anistia e pelas liberdades de expressão e religiosa. Também chamou Moraes de "ditador" e "violador dos direitos humanos"

Sóstenes criticou os atos convocados por movimentos de esquerda também para este domingo, 7 de setembro. "Hoje, nossos adversários quiseram fazer eventos pelo Brasil. Tinha meia dúzia de gatos pingados. Aqui está a multidão do Brasil, veste verde e amarelo", falou.

O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), pediu, durante ato bolsonarista, que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), coloque em pauta o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. "Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já tem 41 assinaturas, paute o impeachment desse ministro para que ele seja afastado o quanto antes", declarou em discurso no ato na Avenida Paulista, em São Paulo, que pediu anistia aos condenados pelo 8 de janeiro e que defendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O deputado afirmou ainda que lutará por anistia e pelas liberdades de expressão e religiosa. Também chamou Moraes de "ditador" e "violador dos direitos humanos" e puxou coro de "fora, Moraes". "É inadmissível Alexandre de Moraes pedir os cadernos de pregação do pastor Silas Malafaia e mandar busca e apreensão de seu celular", disse Sóstenes.

O ato conta com a participação dos governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo); da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e do pastor Silas Malafaia, além de políticos aliados ao ex-presidente.

Durante ato a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) neste domingo, 7 de setembro, em São Paulo, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, declarou que tem maioria para aprovar a anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram e depredaram a sede dos Três Poderes em Brasília.

Valdemar discursou em palco montado na Avenida Paulista. Abraçado com uma almofada com a caricatura de Bolsonaro, falou em anistiar os envolvidos no 8 de janeiro e citou partidos que estariam juntos com o PL para pautar e votar a anistia no Congresso: o PP, o União Brasil e o PSD. Todos os partidos têm ou já tiveram ministérios no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Recentemente, a federação entre União e PP determinou que filiados devem deixar os cargos no governo Lula.



