Justiça Eleitoral nega cassação de vereador Apollo Vicz

Vereador Apollo Vicz está licenciado enquanto exerce o cargo de secretário municipal em Fortaleza / Crédito: AURÉLIO ALVES

A Justiça Eleitoral julgou improcedente o pedido de cassação do diploma do vereador de Fortaleza, Lucas Nocrato Soares, conhecido como Apollo Vicz (PSD), atualmente licenciado do cargo para atuar como secretário municipal de Proteção Animal na Capital cearense. A sentença, assinada pela Juíza Sônia Meire de Abreu Tranca Calixto, da 2ª Zona Eleitoral, encerra, em primeira instância, a representação movida pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) que acusava o parlamentar de captação e gastos ilícitos de recursos durante a campanha de 2024.

Erro bancário e ausência de má-fé O ponto central da defesa do vereador, e que foi acatado pela juíza, foi a comprovação de que a operação de R$ 18,5 mil não foi um saque em dinheiro para pagamento "por fora". A defesa apresentou uma declaração do Banco do Brasil e depoimentos de testemunhas que confirmaram que o valor foi transferido da conta do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) diretamente para a conta do fornecedor. A transação, registrada como saque e depósito subsequente, ocorreu em um intervalo de apenas 1 minuto e 49 segundos, o que, para a magistrada, demonstrou ter sido um procedimento administrativo interno do banco, e não uma tentativa do candidato de burlar a fiscalização. A decisão concluiu que não houve desvio de finalidade dos recursos públicos nem má-fé por parte de Apollo Vicz. O contador da campanha, ouvido como testemunha, também esclareceu outra irregularidade apontada, sobre um pagamento feito a um fornecedor diferente do que constava na nota fiscal. Ele explicou que o dono da empresa contratada cometeu um equívoco e informou os dados bancários de outra empresa, pertencente ao seu irmão, mas que funciona no mesmo endereço.