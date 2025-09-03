Julgamento do Bolsonaro hoje (03/09): onde assistir ao vivo?

Julgamento do Bolsonaro: saiba como assistir ao vivo à transmissão - online e na TV / Crédito: Reprodução/ YouTube O POVO

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus continua nesta quarta-feira, 3 de setembro, a partir das 9 horas (horário de Brasília), na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). A primeira sessão foi ontem, 2, no mesmo horário. O núcleo 1 corresponde ao de Bolsonaro e seus aliados, considerados os principais envolvidos no planejamento da tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, que procurava impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva.

Confira mais detalhes sobre a próxima sessão do julgamento de Bolsonaro.

Quem será ouvido no julgamento de Bolsonaro hoje (03/09)? Nas sessões do julgamento, os réus serão representados pelos seus advogados e não são obrigados a comparecerem ao Supremo. Bolsonaro é um dos réus que não irá presencialmente, como confirmado pelo seu advogado, Celso Vilardi, na terça-feira, 2. Vilardi disse que o ex-presidente manifestou interesse em comparecer, mas que ele não estaria em condições de saúde. Hoje é esperada a defesa de Bolsonaro, além das de Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Braga Netto. Não há definição exata de quantos réus serão ouvidos por dia, porque depende da duração da sessão do dia.

O canal do YouTube do O POVO transmitirá o julgamento do STF ao vivo, das 9h às 12h pelo O POVO NEWS 1° Edição, e das 14h às 19h pelo O POVO News 2° Edição. Assista direto do YouTube do O POVO