Julgamento do Bolsonaro hoje (03/09): onde assistir ao vivo e horárioO julgamento do ex-presidente e outros sete réus continua hoje, quarta-feira, 3; veja horário, quem será ouvido e onde assistir ao vivo
O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus continua nesta quarta-feira, 3 de setembro, a partir das 9 horas (horário de Brasília), na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). A primeira sessão foi ontem, 2, no mesmo horário.
O núcleo 1 corresponde ao de Bolsonaro e seus aliados, considerados os principais envolvidos no planejamento da tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, que procurava impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva.
Confira mais detalhes sobre a próxima sessão do julgamento de Bolsonaro.
Quem será ouvido no julgamento de Bolsonaro hoje (03/09)?
Nas sessões do julgamento, os réus serão representados pelos seus advogados e não são obrigados a comparecerem ao Supremo.
Bolsonaro é um dos réus que não irá presencialmente, como confirmado pelo seu advogado, Celso Vilardi, na terça-feira, 2. Vilardi disse que o ex-presidente manifestou interesse em comparecer, mas que ele não estaria em condições de saúde.
Hoje é esperada a defesa de Bolsonaro, além das de Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Braga Netto. Não há definição exata de quantos réus serão ouvidos por dia, porque depende da duração da sessão do dia.
Na primeira sessão, no dia anterior, as defesas de quatro réus já fizeram suas falas. O julgamento é feito na seguinte ordem:
- Mauro Cid (ex-ajudante de ordens da Presidência e delator);
- Alexandre Ramagem (ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência);
- Almir Garnier (ex-comandante da Marinha);
- Anderson Torres (ex-ministro da Justiça);
- Augusto Heleno (ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional);
- Jair Bolsonaro (ex-presidente da República);
- Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa);
- Walter Braga Netto (general da reserva e ex-ministro da Casa Civil).
Julgamento de Bolsonaro hoje (03/09): onde assistir ao vivo
A sessão de hoje está prevista para começar às 9h e acabar às 12h. No dia anterior, em que houve defesas pela manhã e tarde, foi encerrado antes das 18h.
O canal do YouTube do O POVO transmitirá o julgamento do STF ao vivo, das 9h às 12h pelo O POVO NEWS 1° Edição, e das 14h às 19h pelo O POVO News 2° Edição.
Confira a programação do canal:
- dia 02/09 (terça-feira): das 9h às 12h, após O POVO NEWS 1° Edição (sessão da manhã) e das 14h às 19h, sendo seguido pelo O POVO NEWS 2° Edição (sessão da tarde/noite);
- dia 03/09 (quarta-feira): das 9h às 12h, após O POVO NEWS 1° Edição;
- dia 09/09 (terça-feira): das 9h às 12h, após O POVO NEWS 1° Edição (sessão da manhã) e das 14h às 19h, sendo seguido pelo O POVO NEWS 2° Edição (sessão da tarde/noite);
- dia 10/09 (quarta-feira): das 9h às 12h, após O POVO NEWS 1° Edição;
- dia 12/09 (sexta-feira): das 14h às 19h, após O POVO NEWS 1° Edição.
Será transmitido todos os dias de julgamento e contará com as análises e expectativas para o processo por convidados, tanto de esquerda como de direita, cientistas políticos e jornalistas.
Além do canal O POVO, também pode ser acompanhado ao vivo pela Rádio e TV Justiça, pelo aplicativo TV Justiça+ e pelo canal do STF no YouTube.