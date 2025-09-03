Julgamento de Bolsonaro no STF pode gerar novas sanções de Trump ao Brasil

Jair Bolsonaro e Donald Trump são aliados no mesmo espectro político; Julgamento do ex-presidente brasileiro pode gerar novas sanções de Trump ao Brasil, segundo aliados / Crédito: Brendan Smialowski / AFP

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF) é um dos motivos para impulsionar sanções do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra autoridades brasileiras e contra o Brasil. A expectativa de aliados de Bolsonaro é de que com o curso do processo, novas medidas sejam tomadas pela Casa Branca, além de aumentar a pressão pela anistia aos que participaram do 8/1. Iniciado na terça-feira, 2, o julgamento do ex-presidente e de outros sete réus acusados de integrar uma trama golpista para reverter o resultado das eleições de 2022, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu o pleito nas urnas, é conduzido pela 1ª Turma do STF.

Assista o julgamento ao vivo Com o começo das oitivas, aliados de Bolsonaro que estão nos Estados Unidos, como o seu filho, o deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PL), e o empresário Paulo Figueiredo, esperam que outras sanções sejam aplicadas. Juntos, eles atuam na articulação para gerar medidas do governo dos EUA contra autoridades brasileiras. O relator do caso na Suprema Corte, o ministro Alexandre de Moraes, é uma das autoridades que já recebeu punição do governo Trump por meio da Lei Magnitsky, norma criada para restringir pessoas consideradas violadoras graves dos direitos humanos. Novas sanções Um próximo relatório, em preparação pelos aliados do ex-presidente, deve ser entregue para interlocutores de Trump com detalhes sobre o comportamento de cada ministro no julgamento. Segundo a Folha de São Paulo, a análise do documento serviria para embasar novas sanções a ministros, além das impostas a Moraes.


