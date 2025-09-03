EUA questionam bancos do Brasil sobre sanções contra Moraes

Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) / Crédito: Fellipe Sampaio/STF

Uma notificação enviada aos bancos brasileiros pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac), do Tesouro Nacional norte-americano, questiona a aplicação das sanções direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes pela Lei Magnitsky. O comunicado foi enviado no primeiro dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na terça-feira, 2. O comunicado do Departamento do Tesouro serve como monitoramento das sanções e caso o governo julgue necessário, multas e sanções secundárias podem ser aplicadas. Além da possibilidade de punição da instituição e responsáveis pelas empresas, devido a obrigatoriedade dos bancos de cumprir com a medida.