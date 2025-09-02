Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sancionado pelos EUA, Moraes diz que vai ignorar 'pressões' em julgamento de Bolsonaro

Autor Ramón SAHMKOW e Jose OSORIO
Ramón SAHMKOW e Jose OSORIO Autor
Tipo Notícia

O Supremo Tribunal Federal (STF) não cederá às pressões externas quando anunciar seu veredicto no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), acusado de participar de uma trama golpista, afirmou, nesta terça-feira (2), o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, sancionado pelos Estados Unidos.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) acusa Bolsonaro, de 70 anos, de ter liderado uma "organização criminosa armada" que conspirou para tentar se manter no poder após sua derrota para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022.

O ex-presidente (2019-2022) deve receber sua sentença em 12 de setembro, juntamente com outros sete corréus, incluindo ex-ministros e altos oficiais militares.

Bolsonaro, em prisão domiciliar desde o mês passado, não compareceu ao tribunal nesta terça-feira em Brasília e não planeja se apresentar às demais sessões, segundo sua defesa.

O ex-presidente "não está bem", disse a jornalistas seu advogado, Celso Vilardi, que mencionou uma questão de "saúde", sem dar mais detalhes.

O ministro Alexandre de Moraes afirmou que Bolsonaro e seus aliados buscaram instaurar uma "ditadura", referindo-se aos ataques de 8 de janeiro de 2023 às sedes dos Três Poderes, em Brasília, que a Procuradoria considera uma última tentativa de permanecer no poder.

"O país, e sua Suprema Corte, só têm a lamentar que, na história republicana brasileira se tenha novamente tentado um golpe de Estado (...) Pretendendo-se a instalação de um estado de exceção e uma verdadeira ditadura", disse Moraes.

Bolsonaro alega inocência e se considera vítima de uma "perseguição política", a pouco mais de um ano das eleições presidenciais.

Seu julgamento também teve consequências inesperadas, ao abrir uma crise sem precedentes entre Brasil e Estados Unidos.

Ao mencionar uma "caça às bruxas" contra o ex-presidente, seu aliado, Trump impôs, em 6 de agosto, tarifas de 50% sobre parte das exportações brasileiras.

O STF vai ignorar "pressões internas ou externas" ao emitir sua decisão no caso, disse Moraes, que foi sancionado pelos Estados Unidos em retaliação aos processos criminais do ex-presidente.

O tribunal será "absolutamente inflexível na defesa da soberania nacional", acrescentou o ministro.

- Processo inédito -

Esta é a primeira vez que um ex-chefe de Estado brasileiro enfrenta acusações do tipo, um evento histórico 40 anos após o fim da ditadura militar (1964-1985), cujos líderes nunca foram julgados.

Em Brasília, a presença policial foi reforçada na Praça dos Três Poderes, onde ficam o Palácio do Planalto, o prédio do STF e o Congresso Nacional. 

No dia 8 de janeiro de 2023, milhares de bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes para exigir uma intervenção militar e destituir Lula, que havia tomado posse uma semana antes.

Bolsonaro, que se encontrava nos Estados Unidos naquela data, é acusado pela PGR de ter sido o instigador dos distúrbios.

Segundo a acusação, o plano golpista também incluía um decreto de estado de sítio e um plano para assassinar Lula, seu vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, e o ministro Alexandre de Moraes.

- Assinatura não obrigatória -

"Para que a tentativa se consolide, não é indispensável que haja ordem assinada pelo presidente da República", afirmou o procurador-geral da República, Paulo Gonet, durante a audiência.

Também não é necessário "esforço intelectual extraordinário para reconhecer que quando o presidente da República e depois o ministro da Defesa convocam a cúpula militar para apresentar documento de formalização de golpe de Estado, o processo criminoso já está em curso", sustentou. 

Após a sustentação da PGR, é a vez da defesa dos réus. Em seguida, Moraes e quatro ministros votarão para chegar a um veredicto. 

O ex-presidente, inelegível até 2030, é acusado de tentativa de golpe de Estado e da abolição violenta do Estado Democrático de Direito. 

Ele pode pegar até 43 anos de prisão. Em caso de condenação, poderá apresentar recurso.

- Julgamento com "vícios" -

Embora seus aliados políticos acreditem que Bolsonaro está praticamente condenado de antemão, eles apostam na aprovação de uma anistia no Congresso.

Vários deputados se reuniram nesta terça-feira para tentar agendar a votação do projeto de lei da anistia de forma "imediata", disse o deputado federal Luciano Zucco (PL/RS). 

Zucco denunciou os "vícios" do julgamento, que incluiu entre seus juízes no STF Cristiano Zanin, ex-advogado de Lula; Flávio Dino, ex-ministro da Justiça; e Moraes, alvo do suposto plano de assassinato.

Uma condenação, no entanto, acelerará a corrida pela sucessão de Bolsonaro na direita. 

Do outro lado do espectro político, Lula, de 79 anos, conta em tentar a reeleição. 

