Sancionado pelos EUA, Moraes diz que vai ignorar 'pressões' em julgamento de Bolsonaro

O Supremo Tribunal Federal (STF) não cederá às pressões externas quando anunciar seu veredicto no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), acusado de participar de uma trama golpista, afirmou, nesta terça-feira (2), o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, sancionado pelos Estados Unidos. A Procuradoria-Geral da República (PGR) acusa Bolsonaro, de 70 anos, de ter liderado uma "organização criminosa armada" que conspirou para tentar se manter no poder após sua derrota para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022.

O ex-presidente (2019-2022) deve receber sua sentença em 12 de setembro, juntamente com outros sete corréus, incluindo ex-ministros e altos oficiais militares. Bolsonaro, em prisão domiciliar desde o mês passado, não compareceu ao tribunal nesta terça-feira em Brasília e não planeja se apresentar às demais sessões, segundo sua defesa. O ex-presidente "não está bem", disse a jornalistas seu advogado, Celso Vilardi, que mencionou uma questão de "saúde", sem dar mais detalhes. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que Bolsonaro e seus aliados buscaram instaurar uma "ditadura", referindo-se aos ataques de 8 de janeiro de 2023 às sedes dos Três Poderes, em Brasília, que a Procuradoria considera uma última tentativa de permanecer no poder.

"O país, e sua Suprema Corte, só têm a lamentar que, na história republicana brasileira se tenha novamente tentado um golpe de Estado (...) Pretendendo-se a instalação de um estado de exceção e uma verdadeira ditadura", disse Moraes. Bolsonaro alega inocência e se considera vítima de uma "perseguição política", a pouco mais de um ano das eleições presidenciais. Seu julgamento também teve consequências inesperadas, ao abrir uma crise sem precedentes entre Brasil e Estados Unidos.

Ao mencionar uma "caça às bruxas" contra o ex-presidente, seu aliado, Trump impôs, em 6 de agosto, tarifas de 50% sobre parte das exportações brasileiras. O STF vai ignorar "pressões internas ou externas" ao emitir sua decisão no caso, disse Moraes, que foi sancionado pelos Estados Unidos em retaliação aos processos criminais do ex-presidente. O tribunal será "absolutamente inflexível na defesa da soberania nacional", acrescentou o ministro.

- Processo inédito - Esta é a primeira vez que um ex-chefe de Estado brasileiro enfrenta acusações do tipo, um evento histórico 40 anos após o fim da ditadura militar (1964-1985), cujos líderes nunca foram julgados. Em Brasília, a presença policial foi reforçada na Praça dos Três Poderes, onde ficam o Palácio do Planalto, o prédio do STF e o Congresso Nacional.