Julgamento de Bolsonaro: onde assistir ao vivo na TV e online

Julgamento do Bolsonaro: saiba como assistir ao vivo à transmissão - online e na TV / Crédito: Reprodução/ YouTube O POVO

O Supremo Tribunal Federal (STF) inicia nesta terça-feira, 2, às 9 horas (horário de Brasília), o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus acusados de envolvimento na tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Confira abaixo onde e como assistir ao vivo à transmissão na TV e online. O caso é considerado um dos mais importantes da história recente do país e será analisado pela Primeira Turma do STF.

Ao todo, 34 pessoas foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR), mas Bolsonaro e seus aliados integram o chamado “núcleo 1”, apontado como o grupo central no planejamento para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva.

Onde assistir ao vivo à transmissão do julgamento de Bolsonaro?

Online A transmissão das sessões deve ocorrer pelos canais do YouTube da TV Justiça, do STF (Supremo Tribunal Federal) e do O POVO. TV Na televisão aberta, a TV Justiça transmitirá a íntegra do julgamento. Já na TV fechada , como GloboNews e CNN, a transmissão terá intervalos e participações dos jornalistas das emissoras.