Julgamento de Bolsonaro: onde assistir ao vivo na TV e online

Julgamento de Bolsonaro: onde assistir ao vivo à transmissão na TV e onlineO STF inicia nesta terça o julgamento de Jair Bolsonaro e aliados por tentativa de golpe. Saiba onde assistir ao vivo à transmissão
O Supremo Tribunal Federal (STF) inicia nesta terça-feira, 2, às 9 horas (horário de Brasília), o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus acusados de envolvimento na tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Confira abaixo onde e como assistir ao vivo à transmissão na TV e online.
O caso é considerado um dos mais importantes da história recente do país e será analisado pela Primeira Turma do STF.
Ao todo, 34 pessoas foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR), mas Bolsonaro e seus aliados integram o chamado “núcleo 1”, apontado como o grupo central no planejamento para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva.
Onde assistir ao vivo à transmissão do julgamento de Bolsonaro?
Online
A transmissão das sessões deve ocorrer pelos canais do YouTube da TV Justiça, do STF (Supremo Tribunal Federal) e do O POVO.
TV
Na televisão aberta, a TV Justiça transmitirá a íntegra do julgamento. Já na TV fechada , como GloboNews e CNN, a transmissão terá intervalos e participações dos jornalistas das emissoras.
Você pode assistir também direto do YouTube
O canal do YouTube do O POVO transmitirá todas as sessões ao vivo, com comentários e análises de especialistas, jornalistas e convidados de diferentes espectros.
Confira a programação do canal:
- dia 02/09 (terça-feira): das 9h às 12h, após O POVO NEWS 1° Edição (sessão da manhã) e das 14h às 19h, sendo seguido pelo O POVO NEWS 2° Edição (sessão da tarde/noite);
- dia 03/09 (quarta-feira): das 9h às 12h, após O POVO NEWS 1° Edição;
- dia 09/09 (terça-feira): das 9h às 12h, após O POVO NEWS 1° Edição (sessão da manhã) e das 14h às 19h, sendo seguido pelo O POVO NEWS 2° Edição (sessão da tarde/noite);
- dia 10/09 (quarta-feira): das 9h às 12h, após O POVO NEWS 1° Edição;
- dia 12/09 (sexta-feira): das 14h às 19h, após O POVO NEWS 1° Edição.