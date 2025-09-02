Transmissão do julgamento de Bolsonaro hoje, 2; assista ao vivo

MORAES é relator do processo que inclui Bolsonaro e outros réus / Crédito: Evaristo Sá / AFP

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus começa nesta terça-feira, 2 de setembro, a partir das 9h, na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). O núcleo 1 corresponde ao de Bolsonaro e seus aliados, considerados os principais envolvidos no planejamento da tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, que procurava impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva.

Confira mais detalhes sobre a primeira sessão do julgamento de Bolsonaro Quem será ouvido no julgamento de Bolsonaro hoje (02/09)? Na sessão extraordinária de 2 de setembro, os réus serão representados pelos seus advogados e não são obrigados a comparecer ao Supremo. Almir Garnier, Augusto Heleno, Mauro Cid e Walter Braga Netto, que está preso desde dezembro do ano passado, supostamente não irão participar da sessão do dia 2, segundo seus advogados. A defesa de Bolsonaro e seus aliados serão ouvidas em ordem alfabética. Veja a lista:

Julgamento de Bolsonaro hoje (02/09): assista ao vivo à transmissão O canal do YouTube do O POVO transmitirá o julgamento do STF ao vivo, das 9h às 12h pelo O POVO NEWS 1° Edição, e das 14h às 19h pelo O POVO News 2° Edição. Confira a programação do canal: