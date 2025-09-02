Transmissão do julgamento de Bolsonaro hoje, 2; assista ao vivo

Transmissão ao vivo do julgamento de Bolsonaro hoje (02/09); assistaO julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete réus começa hoje, terça-feira, 2. Veja quem será ouvido e onde assistir ao vivo à sessão extraordinária
O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus começa nesta terça-feira, 2 de setembro, a partir das 9h, na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).
O núcleo 1 corresponde ao de Bolsonaro e seus aliados, considerados os principais envolvidos no planejamento da tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, que procurava impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva.
Confira mais detalhes sobre a primeira sessão do julgamento de Bolsonaro
Quem será ouvido no julgamento de Bolsonaro hoje (02/09)?
Na sessão extraordinária de 2 de setembro, os réus serão representados pelos seus advogados e não são obrigados a comparecer ao Supremo.
Almir Garnier, Augusto Heleno, Mauro Cid e Walter Braga Netto, que está preso desde dezembro do ano passado, supostamente não irão participar da sessão do dia 2, segundo seus advogados.
A defesa de Bolsonaro e seus aliados serão ouvidas em ordem alfabética. Veja a lista:
- Mauro Cid (ex-ajudante de ordens da Presidência e delator);
- Alexandre Ramagem (ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência);
- Almir Garnier (ex-comandante da Marinha);
- Anderson Torres (ex-ministro da Justiça);
- Augusto Heleno (ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional);
- Jair Bolsonaro (ex-presidente da República);
- Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa);
- Walter Braga Netto (general da reserva e ex-ministro da Casa Civil)
Jair Bolsonaro está cumprindo prisão domiciliar e precisa da autorização do ministro Alexandre de Moraes para ir à Corte. Até o momento, a presença do ex-presidente não é confirmada.
Julgamento de Bolsonaro hoje (02/09): assista ao vivo à transmissão
O canal do YouTube do O POVO transmitirá o julgamento do STF ao vivo, das 9h às 12h pelo O POVO NEWS 1° Edição, e das 14h às 19h pelo O POVO News 2° Edição.
Confira a programação do canal:
- dia 02/09 (terça-feira): das 9h às 12h, após O POVO NEWS 1° Edição (sessão da manhã) e das 14h às 19h, sendo seguido pelo O POVO NEWS 2° Edição (sessão da tarde/noite);
- dia 03/09 (quarta-feira): das 9h às 12h, após O POVO NEWS 1° Edição;
- dia 09/09 (terça-feira): das 9h às 12h, após O POVO NEWS 1° Edição (sessão da manhã) e das 14h às 19h, sendo seguido pelo O POVO NEWS 2° Edição (sessão da tarde/noite);
- dia 10/09 (quarta-feira): das 9h às 12h, após O POVO NEWS 1° Edição;
- dia 12/09 (sexta-feira): das 14h às 19h, após O POVO NEWS 1° Edição.
