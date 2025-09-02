Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Transmissão do julgamento de Bolsonaro hoje, 2; assista ao vivo

Transmissão ao vivo do julgamento de Bolsonaro hoje (02/09); assista

O julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete réus começa hoje, terça-feira, 2. Veja quem será ouvido e onde assistir ao vivo à sessão extraordinária
O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus começa nesta terça-feira, 2 de setembro, a partir das 9h, na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

O núcleo 1 corresponde ao de Bolsonaro e seus aliados, considerados os principais envolvidos no planejamento da tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, que procurava impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva.

Confira mais detalhes sobre a primeira sessão do julgamento de Bolsonaro

Quem será ouvido no julgamento de Bolsonaro hoje (02/09)?

Na sessão extraordinária de 2 de setembro, os réus serão representados pelos seus advogados e não são obrigados a comparecer ao Supremo

Almir Garnier, Augusto Heleno, Mauro Cid e Walter Braga Netto, que está preso desde dezembro do ano passado, supostamente não irão participar da sessão do dia 2, segundo seus advogados.

A defesa de Bolsonaro e seus aliados serão ouvidas em ordem alfabética. Veja a lista:

  • Mauro Cid (ex-ajudante de ordens da Presidência e delator);
  • Alexandre Ramagem (ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência);
  • Almir Garnier (ex-comandante da Marinha);
  • Anderson Torres (ex-ministro da Justiça);
  • Augusto Heleno (ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional);
  • Jair Bolsonaro (ex-presidente da República);
  • Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa);
  • Walter Braga Netto (general da reserva e ex-ministro da Casa Civil) 

Jair Bolsonaro está cumprindo prisão domiciliar e precisa da autorização do ministro Alexandre de Moraes para ir à Corte. Até o momento, a presença do ex-presidente não é confirmada

 

Julgamento de Bolsonaro hoje (02/09): assista ao vivo à transmissão

O canal do YouTube do O POVO transmitirá o julgamento do STF ao vivo, das 9h às 12h pelo O POVO NEWS 1° Edição, e das 14h às 19h pelo O POVO News 2° Edição.

Confira a programação do canal:

  • dia 02/09 (terça-feira): das 9h às 12h, após O POVO NEWS 1° Edição (sessão da manhã) e das 14h às 19h, sendo seguido pelo O POVO NEWS 2° Edição (sessão da tarde/noite);
  • dia 03/09 (quarta-feira): das 9h às 12h, após O POVO NEWS 1° Edição;
  • dia 09/09 (terça-feira): das 9h às 12h, após O POVO NEWS 1° Edição (sessão da manhã) e das 14h às 19h, sendo seguido pelo O POVO NEWS 2° Edição (sessão da tarde/noite);
  • dia 10/09 (quarta-feira): das 9h às 12h, após O POVO NEWS 1° Edição;
  • dia 12/09 (sexta-feira): das 14h às 19h, após O POVO NEWS 1° Edição.

Será transmitido todos os dias de julgamento e contará com as análises e expectativas para o processo por convidados, tanto de esquerda como de direita, cientistas políticos e jornalistas.

