Julgamento de Bolsonaro terá público recorde e segurança inédita

O Supremo Tribunal Federal (STF) se prepara para um julgamento histórico. Na próxima terça-feira, 2, a 1ª Turma da Corte dará início à análise da Ação Penal 2668, que coloca o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sete ex-auxiliares no banco dos réus, acusados de articular uma tentativa de golpe de Estado para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2023. Mais do que o peso político, chamam atenção os números que cercam o caso.

De acordo com o STF, 3.357 pessoas se inscreveram para acompanhar presencialmente as oito sessões, agendadas para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro. Por razões de espaço, apenas 1.200 interessados foram contemplados. Eles assistirão ao julgamento em telão instalado na sala da 2ª Turma, onde há 150 assentos por sessão. Já o plenário da Primeira Turma, onde ocorrem os debates, terá acesso restrito a advogados e jornalistas.

Quem são os réus que serão julgados junto com Jair Bolsonaro no STF A cobertura da imprensa também será inédita. 501 profissionais de veículos nacionais e estrangeiros estão credenciados para o julgamento, um número que supera até mesmo a mobilização de eleições presidenciais. A sala da Primeira Turma destinará apenas 80 lugares à imprensa, distribuídos por ordem de chegada. Para além de jornalistas e público, mais de quatro mil pessoas estarão diretamente envolvidas na operação, somando servidores, seguranças, advogados e autoridades. O julgamento também será transmitido pela TV Justiça, Rádio Justiça, aplicativo TV Justiça+ e canal oficial do STF no YouTube. A dimensão do evento se reflete no esquema de segurança. A Praça dos Três Poderes será fechada já a partir desta segunda-feira, 1º, em uma medida preventiva que considera inclusive a proximidade do feriado de 7 de setembro. A área contará com policiamento ostensivo, tropas de choque, Bope, Comando de Operações Táticas e varreduras diárias com cães farejadores. Drones com sensibilidade térmica reforçarão a vigilância aérea, enquanto policiais judiciais vindos de outros estados se somarão às equipes de Brasília. Abordagens e revistas também estão previstas.

Embora o ex-presidente esteja em prisão domiciliar por decisão do ministro Alexandre de Moraes, ainda não há confirmação de sua presença. O julgamento em números 3.357 pessoas se inscreveram para assistir presencialmente (1.200 foram selecionadas)

150 lugares por sessão na sala da Segunda Turma (telão)

80 lugares reservados à imprensa no plenário da Primeira Turma

501 jornalistas credenciados, de veículos nacionais e internacionais

Mais de 4 mil pessoas envolvidas no evento (servidores, seguranças, advogados, autoridades) Segurança reforçada Praça dos Três Poderes fechada a partir de 1º de setembro

Tropas de choque, Bope e Comando de Operações Táticas em ação

Drones com sensibilidade térmica farão vigilância aérea

Varreduras diárias com cães farejadores

Abordagens e revistas em bolsas e mochilas

Policiais judiciais de vários estados reforçarão a segurança Quando será o julgamento 2 de setembro (terça-feira)

3 de setembro (quarta-feira)

9 de setembro (terça-feira)

10 de setembro (quarta-feira)

12 de setembro (sexta-feira)

