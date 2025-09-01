Julgamento de Bolsonaro terá público recorde e segurança inédita

Bolsonaro no STF: julgamento tem recorde de público, imprensa e esquema de segurança inéditoCom mais de quatro mil pessoas envolvidas, julgamento envolvendo o ex-presidente começa nesta terça-feira, 2, irá fechar a Praça dos Três Poderes e leva o STF a montar operação de segurança inédita na capital federal
O Supremo Tribunal Federal (STF) se prepara para um julgamento histórico. Na próxima terça-feira, 2, a 1ª Turma da Corte dará início à análise da Ação Penal 2668, que coloca o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sete ex-auxiliares no banco dos réus, acusados de articular uma tentativa de golpe de Estado para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2023. Mais do que o peso político, chamam atenção os números que cercam o caso.
De acordo com o STF, 3.357 pessoas se inscreveram para acompanhar presencialmente as oito sessões, agendadas para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro. Por razões de espaço, apenas 1.200 interessados foram contemplados. Eles assistirão ao julgamento em telão instalado na sala da 2ª Turma, onde há 150 assentos por sessão. Já o plenário da Primeira Turma, onde ocorrem os debates, terá acesso restrito a advogados e jornalistas.
A cobertura da imprensa também será inédita. 501 profissionais de veículos nacionais e estrangeiros estão credenciados para o julgamento, um número que supera até mesmo a mobilização de eleições presidenciais. A sala da Primeira Turma destinará apenas 80 lugares à imprensa, distribuídos por ordem de chegada.
Para além de jornalistas e público, mais de quatro mil pessoas estarão diretamente envolvidas na operação, somando servidores, seguranças, advogados e autoridades. O julgamento também será transmitido pela TV Justiça, Rádio Justiça, aplicativo TV Justiça+ e canal oficial do STF no YouTube.
A dimensão do evento se reflete no esquema de segurança. A Praça dos Três Poderes será fechada já a partir desta segunda-feira, 1º, em uma medida preventiva que considera inclusive a proximidade do feriado de 7 de setembro. A área contará com policiamento ostensivo, tropas de choque, Bope, Comando de Operações Táticas e varreduras diárias com cães farejadores. Drones com sensibilidade térmica reforçarão a vigilância aérea, enquanto policiais judiciais vindos de outros estados se somarão às equipes de Brasília. Abordagens e revistas também estão previstas.
Embora o ex-presidente esteja em prisão domiciliar por decisão do ministro Alexandre de Moraes, ainda não há confirmação de sua presença.
O julgamento em números
- 3.357 pessoas se inscreveram para assistir presencialmente (1.200 foram selecionadas)
- 150 lugares por sessão na sala da Segunda Turma (telão)
- 80 lugares reservados à imprensa no plenário da Primeira Turma
- 501 jornalistas credenciados, de veículos nacionais e internacionais
- Mais de 4 mil pessoas envolvidas no evento (servidores, seguranças, advogados, autoridades)
Segurança reforçada
- Praça dos Três Poderes fechada a partir de 1º de setembro
- Tropas de choque, Bope e Comando de Operações Táticas em ação
- Drones com sensibilidade térmica farão vigilância aérea
- Varreduras diárias com cães farejadores
- Abordagens e revistas em bolsas e mochilas
- Policiais judiciais de vários estados reforçarão a segurança
Quando será o julgamento
- 2 de setembro (terça-feira)
- 3 de setembro (quarta-feira)
- 9 de setembro (terça-feira)
- 10 de setembro (quarta-feira)
- 12 de setembro (sexta-feira)
- Total: oito sessões previstas
Confira a programação do canal O POVO
O canal do YouTube do O POVO transmitirá o julgamento do STF ao vivo. Será transmitido todos os dias programados e contará com as análises e expectativas para o processo por convidados, tanto de esquerda como de direita, cientistas políticos e jornalistas.
Confira a programação do canal:
> dia 02/09 (terça-feira): das 9h às 12h, após O POVO NEWS 1° Edição (sessão da manhã) e das 14h às 19h, sendo seguido pelo O POVO NEWS 2° Edição (sessão da tarde/noite);
> dia 03/09 (quarta-feira): das 9h às 12h, após O POVO NEWS 1° Edição;
> dia 09/09 (terça-feira): das 9h às 12h, após O POVO NEWS 1° Edição (sessão da manhã) e das 14h às 19h, sendo seguido pelo O POVO NEWS 2° Edição (sessão da tarde/noite);
>dia 10/09 (quarta-feira): das 9h às 12h, após O POVO NEWS 1° Edição;
> dia 12/09 (sexta-feira): das 14h às 19h, após O POVO NEWS 1° Edição.
Em sessões ordinárias, dos dias 2 e 9, o julgamento será após O POVO NEWS 1ª Edição, que trará expectativas para o julgamento. Após término, o programa volta com análises do ocorrido até as 14h, sessão da tarde do julgamento, que vai até as 19h, horário de início da 2ª edição do O POVO NEWS.