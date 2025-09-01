Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsonaro pode ser preso após julgamento no STF? Veja os cenários

Bolsonaro pode ser preso após julgamento no STF? Veja os cenários

STF inicia análise do caso nesta terça-feira, 2 de setembro; entenda se a condenação levaria à prisão imediata e quais destinos possíveis o ex-presidente pode ter
Autor Marcelo Bloc
Autor
Marcelo Bloc Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Supremo Tribunal Federal (STF) dará início, no dia 2 de setembro, ao julgamento mais aguardado da série de processos que investigam a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. No centro do chamado Núcleo 1 da trama golpista está o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu ao lado de outros sete acusados. As sessões estão previstas até o dia 12 de setembro, na Primeira Turma do STF, mas dificilmente o processo terá um desfecho rápido.

Prisão não é automática

Mesmo diante de uma eventual condenação, Bolsonaro não será preso imediatamente. O sistema jurídico brasileiro prevê que a execução da pena só ocorra após o chamado trânsito em julgado, quando se esgotam todas as possibilidades de recurso. Isso significa que, mesmo que os ministros da Primeira Turma decidam pela condenação, a defesa terá caminhos para tentar reverter ou pelo menos atrasar os efeitos práticos da decisão.

A própria defesa do ex-presidente já anunciou que recorrerá em caso de derrota, o que deve estender o processo por meses — ou até anos. Portanto, qualquer expectativa de prisão imediata, como a de um ex-presidente saindo diretamente do julgamento para a cadeia, não corresponde à realidade jurídica.

Vale ressaltar que, atualmente, Bolsonaro está em prisão domiciliar e é monitorado por tornozeleira eletrônica, por decisão do ministro Alexandre de Moraes.

Quais são as penas possíveis

Caso seja considerado culpado, Bolsonaro poderá receber diferentes tipos de punição. O Código Penal prevê:

Penas privativas de liberdade: os crimes pelos quais responde têm penas altas, associadas à tentativa de subverter a ordem democrática. Estimativas de juristas ouvidos pela imprensa apontam que, somadas, as condenações poderiam alcançar de 39 a 43 anos de prisão. Embora na prática o tempo de cumprimento efetivo seja menor, trata-se de uma pena de grande peso, sobretudo diante da gravidade dos fatos atribuídos ao ex-presidente.

Penas restritivas de direitos: em alguns casos, a prisão pode ser substituída por sanções alternativas, como prestação de serviços à comunidade, interdição de exercer função pública, limitação de fim de semana ou até restrição de sair de casa em determinados horários.

Multa: além da prisão ou de medidas alternativas, o STF também poderá fixar uma multa, cujo valor será definido conforme a gravidade do crime e a condição econômica de Bolsonaro.

A decisão final sobre o tipo e a extensão da pena caberá aos ministros do Supremo, que avaliarão a participação individual de cada réu na trama investigada.

Local de cárcere

A eventual prisão de Jair Bolsonaro também levanta uma questão sensível: em qual unidade ele cumpriria a pena? Fontes do Judiciário indicam que o ministro Alexandre de Moraes defende que o ex-presidente seja levado para a Penitenciária da Papuda, em Brasília, em uma cela especial.

A ideia é evitar tanto a permanência em instalações militares — o que poderia alimentar manifestações de apoiadores em frente a quartéis, como ocorreu em 2022 — quanto em dependências da Polícia Federal, que já recebeu outros ex-presidentes.

Embora a PF tenha preparado uma sala especial em sua sede em Brasília, a preferência seria por colocar Bolsonaro no mesmo complexo destinado a outros condenados do processo, o que poderia até levar à criação de uma “ala golpista” dentro da Papuda.

A comparação com casos anteriores ajuda a dimensionar as alternativas. Lula permaneceu em uma sala da Polícia Federal em Curitiba; Michel Temer chegou a cumprir pena em instalações da PF em São Paulo antes de ser transferido para a Polícia Militar; e Fernando Collor de Mello passou por um presídio comum em Alagoas antes de obter prisão domiciliar devido à idade e problemas de saúde.

No caso de Bolsonaro, esse último cenário não está descartado. Aos 70 anos e com histórico de crises de soluço, refluxo, esofagite e infecções pulmonares, ele poderia ter a prisão domiciliar mantida ou ampliada. A decisão caberá ao STF, que terá de equilibrar os direitos do réu com o simbolismo político de colocar um ex-presidente em presídio comum.

O que pode atrasar a decisão

Ainda que o julgamento comece agora, o calendário pode se estender consideravelmente. Há vários fatores que podem postergar o desfecho:

Pedido de vista: qualquer ministro pode pedir mais tempo para analisar o caso, suspendendo o julgamento por até 90 dias, prorrogáveis por mais 30. Se esse prazo máximo for utilizado, a retomada só ocorreria em 2026. Embora o ministro Luiz Fux tenha sinalizado que não pedirá vista, só será possível ter certeza quando as sessões começarem.

Recursos internos: após a condenação, a defesa pode apresentar embargos de declaração (para corrigir contradições ou omissões na decisão) ou embargos infringentes, cabíveis quando houver voto divergente. Essa última possibilidade é considerada especialmente relevante, porque basta um voto a favor do réu para abrir novo julgamento, atrasando ainda mais o processo.

Manobras da defesa: além dos recursos formais, os advogados podem apresentar novos pedidos, solicitar diligências ou tentar rediscutir pontos já decididos, o que gera atrasos e mantém o caso em aberto.

Situação atual

Atualmente, Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar, decisão do ministro Alexandre de Moraes em vigor desde o início de agosto. Caso venha a ser condenado, poderá ser transferido para o regime fechado ou, a depender de sua condição clínica e da avaliação do STF, permanecer em casa sob monitoramento.

O julgamento, portanto, não definirá apenas a responsabilidade criminal do ex-presidente, mas também testará os limites institucionais do país diante de um processo histórico: o de responsabilizar judicialmente um ex-chefe de Estado acusado de tentar derrubar a ordem democrática.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Jair Bolsonaro STF Alexandre de Moraes Lula Governo Lula PT

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar