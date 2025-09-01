Após denunciar difamação por Eduardo Bolsonaro, presidente do BB defende combate a fake news

A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, defendeu nesta segunda-feira (1º) a importância de "combater mentiras", em referência a fake news. Sem citar nenhum caso específico, ela afirmou que é preciso incentivar que as pessoas "pensem criticamente", em meio à desinformação. As declarações foram feita durante o evento de lançamento da Agenda 30 BB, documento que traz os compromissos de longo prazo e o plano de sustentabilidade do banco. E elas ocorrem dias após o BB ter denunciado à Advocacia-Geral da União (AGU) uma série de postagens feitas nas redes sociais com informações falsas sobre o banco e a aplicação da Lei Magnitsky, incluindo um vídeo feito pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

No dia 25 de agosto, a AGU enviou uma notícia-crime à Polícia Federal, devido a essa denúncia. "A gente fala muito de fake news, eu gosto de falar de combate à mentira mesmo. A gente precisa combater a mentira. O senso crítico deixou de fazer parte do nosso dia a dia. A gente precisa voltar a incentivar a que todos pensem criticamente", completou a executiva. 'Obrigada por resistir' Tarciana aproveitou o evento para elogiar e fazer uma defesa da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.