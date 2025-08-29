Deputado relaciona vídeo de Nikolas sobre o Pix à operação contra o PCC; entenda

Deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) / Crédito: Kayo Magalhaes/Câmara dos Deputados

Em meio à repercussão da maior operação contra o crime organizado infiltrado na economia formal do País, o deputado federal Reimont (PT-RJ) tenta vincular o Primeiro Comando da Capital (PCC) ao também deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) por vídeo viral do parlamentar bolsonarista sobre o Pix. Nessa quinta-feira, 28, o petista enviou à Procuradoria-Geral da República (PGR) um pedido formal de investigação contra seu colega na Câmara dos Deputados.

O Nikolas Ferreira ajudou o PCC? O vídeo dele, cheio de Fake News sobre o Pix, pode ter ajudado o PCC a não ter as suas as atividades monitoradas em fintechs. Nós vamos atrás dessa resposta aqui em Brasília! pic.twitter.com/TFoktkv4FB — Reimont (@Reimont) August 28, 2025 No raciocínio do petista, o vídeo beneficiou a organização criminosa devido ao uso do mecanismo para lavagem de dinheiro.

"Se o Nikolas favorece as fintechs, ataca o Pix, e as fintechs favorecem o PCC e também a corrupção, o Nikolas Ferreira ajudou ou não o PCC?", indaga. Na legenda da publicação, Reimont disse, ainda, que está se mobilizando, em Brasília, para ir atrás da resposta. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO Nikolas ainda não fez pronunciamento Até o momento, Nikolas Ferreira não se manifestou formalmente contra as acusações. No entanto, por meio da função republicar da rede social X, ele tem repostado no seu perfil comentários de apoiadores. Em umas das publicações repostadas, um usuário escreveu: "Se bateu o desespero de colocar a culpa no Nikolas sobre a operação do PCC, é por que eles tem muito o rabo preso nessa história. Maldita esquerda!".