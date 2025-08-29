Deputado relaciona vídeo de Nikolas sobre o Pix à operação contra o PCC; entenda

Deputado relaciona vídeo de Nikolas sobre o Pix à operação contra o PCC; entendaNikolas é autor de um vídeo em que ataca a iniciativa da Receita Federal que pretendia fiscalizar transações via Pix acima de R$ 5 mil para pessoas físicas
Em meio à repercussão da maior operação contra o crime organizado infiltrado na economia formal do País, o deputado federal Reimont (PT-RJ) tenta vincular o Primeiro Comando da Capital (PCC) ao também deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) por vídeo viral do parlamentar bolsonarista sobre o Pix.
Nessa quinta-feira, 28, o petista enviou à Procuradoria-Geral da República (PGR) um pedido formal de investigação contra seu colega na Câmara dos Deputados.
"Acabei de enviar à PGR um pedido de investigação contra o Nikolas Ferreira. O vídeo sobre o Pix beneficiou organizações criminosas? Existe relação com o primo dele, preso com um carregamento de drogas? A sociedade quer explicações!", escreveu Reimont no X (antigo Twitter).
Para acusar Nikolas, o petista está utilizando o vídeo supracitado, em que o político ataca uma medida de iniciativa da Receita Federal que mapearia as transações via Pix acima de R$ 5 mil para pessoas físicas.
Para Reimont, a atitude do bolsonarista teria contribuído para pressionar a revogação de uma norma da Receita que buscava ampliar a fiscalização de fintechs, empresas de serviços financeiros que unem tecnologia e inovação.
O Nikolas Ferreira ajudou o PCC? O vídeo dele, cheio de Fake News sobre o Pix, pode ter ajudado o PCC a não ter as suas as atividades monitoradas em fintechs. Nós vamos atrás dessa resposta aqui em Brasília! pic.twitter.com/TFoktkv4FB— Reimont (@Reimont) August 28, 2025
No raciocínio do petista, o vídeo beneficiou a organização criminosa devido ao uso do mecanismo para lavagem de dinheiro.
"Se o Nikolas favorece as fintechs, ataca o Pix, e as fintechs favorecem o PCC e também a corrupção, o Nikolas Ferreira ajudou ou não o PCC?", indaga. Na legenda da publicação, Reimont disse, ainda, que está se mobilizando, em Brasília, para ir atrás da resposta.
Nikolas ainda não fez pronunciamento
Até o momento, Nikolas Ferreira não se manifestou formalmente contra as acusações. No entanto, por meio da função republicar da rede social X, ele tem repostado no seu perfil comentários de apoiadores.
Em umas das publicações repostadas, um usuário escreveu: "Se bateu o desespero de colocar a culpa no Nikolas sobre a operação do PCC, é por que eles tem muito o rabo preso nessa história. Maldita esquerda!".