Justiça suspende aumento salarial de prefeito e vice de Tarrafas

MP pediu a anulação de aumento salarial de prefeito, vice e secretários de Tarrafas, medida foi aprovada em 2024 / Crédito: Reprodução/Facebook da Prefeitura Municipal de Tarrafas

Após pedido do Ministério Público do Ceará (MPCE), a Justiça decidiu, em liminar, pela suspenção do aumento dos salários do prefeito, vice e secretários do município de Tarrafas, distante 460,22 km de Fortaleza. Na decisão, foi determinada a nulidade da Lei Municipal nº 476/2024, que havia aumentado os subsídios dos agentes públicos. A decisão é do juiz Luís Sávio de Azevedo Bringel, da Comarca de Assaré, e data do último dia 27. No entendimento do magistrado, encontram-se no pedido do MPCE os requisitos legais para a concessão de tutela antecipada, "especialmente a probabilidade do direito alegado (caracterizada pela flagrante violação às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal) e o perigo de dano (representado pela lesão continuada ao patrimônio público)", diz trecho da decisão.

Em julho deste ano, conforme publicou O POVO, o MPCE ajuizou uma Ação Civil Pública contra o Município de Tarrafas, pedindo a nulidade da lei que, segundo o órgão, havia sido aprovada sem uma estimativa de impacto orçamentário.

Aprovada na gestão passada, os efeitos da norma se aplicam à atual gestão, iniciada com o prefeito Eronildes Francisco dos Santos (PSB), eleito em 2024 quando recebeu 57% dos votos.

Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO A lei supracitada, publicada em 1° de agosto de 2024, aumentou significativamente os subsídios dos gestores, dentro dos últimos 180 dias dos mandatos municipais que se encerraram em 31 de dezembro do mesmo ano. Dentre os novos valores que foram aplicados após a lei, salários dobraram de valor e, um deles, chegou a aumentar 115%. A norma foi sancionada na gestão do então prefeito Tertuliano Cândido Martins de Araújo, o Taiano, e do então presidente da Câmara Municipal, Alceu Rodrigues de Sousa. Segundo o MPCE, a prática fere a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).