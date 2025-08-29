Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Eduardo diz que família Bolsonaro pode deixar PL se Tarcísio se filiar

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse nesta sexta-feira, 29, que ele e sua família podem deixar o Partido Liberal (PL) se o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), migrar para a sigla. A afirmação foi feita ao portal Metrópoles, durante entrevista em que ele se queixou de um processo de "apagamento" dos Bolsonaros.

O ex-presidente Jair Bolsonaro e seus quatro filhos são filiados ao PL: Eduardo (SP), o senador Flávio (RJ) e os vereadores Carlos (RJ) e Jair Renan (SC).

"De fato, é algo que a gente pensa (deixar o PL), porque, da maneira que as coisas estão caminhando, existe um direcionamento para apagar a família Bolsonaro do cenário político", disse.

Segundo Eduardo, se o governador de São Paulo fosse eleito presidente em 2026, seria difícil que ele e sua família tivessem participação em seu governo. "Qual é o secretário bolsonarista que existe no governo Tarcísio? Não tem. Mas tem pessoas ali que são ligadas ao PSOL. Eu tentei colocar o secretário de Cultura. O nome não foi aceito, e foi colocada uma pessoa que já foi secretária de cultura do governo de Fernando Haddad (PT)", disse.

O deputado afirmou não se tratar de uma crítica a Tarcísio: "É uma pessoa de caráter íntegro, que não está metida em corrupção, um excelente gestor. Mas eu acredito que exista espaço para você tentar uma candidatura à direita". Ele mesmo cogita sair candidato, apesar de estar residindo nos Estados Unidos. "Talvez, a primeira campanha virtual da história do País", disse.

Mensagens obtidas pela Polícia Federal no celular de Bolsonaro mostram Eduardo xingando o pai e criticando gestos feitos por Bolsonaro a Tarcísio.

Ele também afirmou que o governador paulista nunca ajudou em nada na interlocução com o Supremo Tribunal Federal (STF), em que Bolsonaro será julgado nas próximas semanas, e que Tarcísio "está de braço cruzado vendo vc se f. e se aquecendo para 2026".

Na segunda-feira, 25, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que o governador vai se filiar à legenda caso concorra à Presidência da República.

Já o presidente do Republicanos, durante evento de 20 anos do partido, declarou: "Quem sabe, se a conjuntura dos acontecimentos permitir, teremos um candidato a presidente, não é Tarcísio?".

Dois dias depois, na quarta, Valdemar mudou o discurso: "Nosso candidato a presidente da República é Jair Bolsonaro ou quem ele, e só ele, escolher", escreveu o dirigente partidário em rede social.

