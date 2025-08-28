Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CPMI do INSS: Cid Gomes e Augusta Brito saem; Girão permanece

CPMI do INSS: Cid Gomes e Augusta Brito deixam o colegiado; Girão permanece

Dois senadores cearenses não fazem mais parte do quadro de titulares ou suplentes da CPMI, que investiga desvios irregulares no INSS
Autor Marcelo Bloc
Autor
Marcelo Bloc Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os senadores cearenses Cid Gomes (PSB) e Augusta Brito (PT) não farão mais parte do colegiado da CPMI do INSS. O ex-governador, que era titular, saiu a pedido próprio, enquanto a petista, que era suplente, foi substituída por Humberto Costa (PT-PE). Eduardo Girão (Novo) segue como membro titular.

Após perder a presidência e a relatoria da CPMI do INSS para a oposição, o bloco governista, além das mudanças citadas, promoveu outras cinco alterações em sua composição. As alterações visam garantir mais engajamento dos participantes e reorganizar a representação de aliados considerados mais confiáveis e experientes.

O deputado Paulo Pimenta (PT-RS) coordenou a reconfiguração, que amplia a presença do PT de cinco para sete integrantes, consolidando o partido como a linha de frente na defesa do governo – como já era esperado. Dentre as trocas, Augusta foi a única do PT que foi substituída.

Leia mais

Confira quem saiu e quem entrou na bancada governista da CPMI do INSS:

  • Cid Gomes (PDT-CE) Teresa Leitão (PT-PE);
  • Augusta Brito (PT-CE) Humberto Costa (PT-PE);
  • Rafael Brito (MDB-AL) Ricardo Maia (MDB-BA);
  • Eliziane Gama (PSD-MA) Jussara Lima (PSD-PI);
  • Eduardo Braga (MDB-AM) Soraya Thronicke (Podemos-MS);
  • Alessandro Vieira (MDB-SE) Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB);
  • Otto Alencar (PSD-BA) Paulo Paim (PT-RS).

Assista também: The Economist aponta Bolsonaro como extremista e diz que seu julgamento é uma "lição de democracia"

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Cid Gomes Senado Federal

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar