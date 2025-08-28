CPMI do INSS: Cid Gomes e Augusta Brito saem; Girão permanece

CPMI do INSS: Cid Gomes e Augusta Brito deixam o colegiado; Girão permaneceDois senadores cearenses não fazem mais parte do quadro de titulares ou suplentes da CPMI, que investiga desvios irregulares no INSS
Os senadores cearenses Cid Gomes (PSB) e Augusta Brito (PT) não farão mais parte do colegiado da CPMI do INSS. O ex-governador, que era titular, saiu a pedido próprio, enquanto a petista, que era suplente, foi substituída por Humberto Costa (PT-PE). Eduardo Girão (Novo) segue como membro titular.
Após perder a presidência e a relatoria da CPMI do INSS para a oposição, o bloco governista, além das mudanças citadas, promoveu outras cinco alterações em sua composição. As alterações visam garantir mais engajamento dos participantes e reorganizar a representação de aliados considerados mais confiáveis e experientes.
O deputado Paulo Pimenta (PT-RS) coordenou a reconfiguração, que amplia a presença do PT de cinco para sete integrantes, consolidando o partido como a linha de frente na defesa do governo – como já era esperado. Dentre as trocas, Augusta foi a única do PT que foi substituída.
Confira quem saiu e quem entrou na bancada governista da CPMI do INSS:
- Cid Gomes (PDT-CE) Teresa Leitão (PT-PE);
- Augusta Brito (PT-CE) Humberto Costa (PT-PE);
- Rafael Brito (MDB-AL) Ricardo Maia (MDB-BA);
- Eliziane Gama (PSD-MA) Jussara Lima (PSD-PI);
- Eduardo Braga (MDB-AM) Soraya Thronicke (Podemos-MS);
- Alessandro Vieira (MDB-SE) Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB);
- Otto Alencar (PSD-BA) Paulo Paim (PT-RS).