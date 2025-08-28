CPMI do INSS: Cid Gomes e Augusta Brito saem; Girão permanece

Dois senadores cearenses não fazem mais parte do quadro de titulares ou suplentes da CPMI, que investiga desvios irregulares no INSS

Os senadores cearenses Cid Gomes (PSB) e Augusta Brito (PT) não farão mais parte do colegiado da CPMI do INSS. O ex-governador, que era titular, saiu a pedido próprio, enquanto a petista, que era suplente, foi substituída por Humberto Costa (PT-PE). Eduardo Girão (Novo) segue como membro titular.

Após perder a presidência e a relatoria da CPMI do INSS para a oposição, o bloco governista, além das mudanças citadas, promoveu outras cinco alterações em sua composição. As alterações visam garantir mais engajamento dos participantes e reorganizar a representação de aliados considerados mais confiáveis e experientes.