CPMI do INSS: Girão pede investigação 'sem ideologia'

Senador cearense defende apuração imparcial na CPMI do INSS / Crédito: Samuel Setubal

O senador Eduardo Girão (Novo-CE), titular da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, projetou o andamento dos trabalhos no colegiado e disse que o grupo deve atuar com independência e rigor para apurar fraudes que envolvem benefícios de aposentados e pessoas em situação de vulnerabilidade. Em entrevista ao O POVO, Girão destacou a gravidade dos crimes e a necessidade de que os responsáveis sejam processados e punidos.

“Estamos diante de crimes covardes que precisam ser elucidados. Essa investigação não pode ter ideologia, nem lado político. É preciso garantir que o sentimento de impunidade não prevaleça”, alertou o senador. A Comissão que investiga as fraudes também conta com a participação do senador cearense Cid Gomes (PSB) entre os titulares.



Além disso, Girão ressaltou a importância de aprovar requerimentos que permitam o compartilhamento de informações com órgãos de fiscalização, quebra de sigilos e outras medidas essenciais para aprofundar a investigação. Girão disse ainda que “o Ceará sempre será uma prioridade em seu mandato” e que é necessário “virar o INSS de cabeça para baixo” se for preciso. “Na minha concepção, precisamos analisar quando começaram esses desvios, como se deu o conluio entre lobistas, políticos, empresários, associações e servidores do órgão, além de identificar quem mais se beneficiava com esses crimes covardes e por que demorou tanto para que essas ações criminosas fossem descobertas”.

Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO

CPMI do INSS

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito é um instrumento de investigação previsto na Constituição, que reúne deputados e senadores com o objetivo de apurar irregularidades. Diferente de uma investigação judicial, a CPMI tem poderes próprios, como solicitar documentos, convocar autoridades, ouvir testemunhas e quebrar sigilos quando necessário, sempre dentro do prazo determinado pelo Congresso.

