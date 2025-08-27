CPMI do INSS começa a ouvir testemunhas na quinta-feira

O senador Carlos Viana (Podemos-MG), presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os descontos nas contas de beneficiários do Instituto Nacional do Segura Social (INSS), afirmou que os depoimentos das testemunhas vão começar a partir desta quinta-feira, 28.

Entre os primeiros nomes, está o advogado Eli Cohen, um dos responsáveis por denunciar o caso. Também serão convidados os superintendentes do INSS e todos os ex-ministros da previdência desde o ano de 2015. Caso não compareçam, serão alvos de convocação formal.

Paulo Guedes, ministro da Economia durante o governo de Jair Bolsonaro, não está entre os nomes convidados. A justificativa é de que Guedes não se enquadra na pasta de ex-ministros da Previdência. O relator da comissão, Alfredo Gaspar (UNIÃO-AL) afirmou que não haverá predileção.

“Paulo Guedes não se enquadra como ex-ministro da Previdência. Mas eu e o presidente estamos de acordo que não terá preferência nem privilégio durante os trabalhos. Quem for de interesse à investigação prestará depoimento. Aqui não vamos proteger criminosos de estimação”, falou.

A CPMI convocou Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, para ser ouvido separadamente. Segundo Carlos Viana, ele é peça fundamental na investigação. O grupo quer que Antunes e Maurício Camisotti, um dos principais beneficiados com os descontos, compareçam à comissão para depor no menor prazo possível.